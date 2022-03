Estrella de la UFC ‘merece’ más dinero que Israel Adesanya y Jorge Masvidal: ¿Quién dijo eso?

Un ex campeón de dos divisiones de la UFC cree que debería tener un contrato más lucrativo que dos de las estrellas más grandes del deporte.

Antes de sus respectivas peleas en la UFC 271 y la UFC 272, tanto el campeón de peso medio Israel Adesanya como el “BMF” Jorge Masvidal firmaron acuerdos lucrativos con la promoción.

En diálogo con “The Underground”, Henry Cejudo expresó su descontento con los contratos de ambos luchadores.

“Triple C”, quien se retiró del circuito de MMA en 2020 pero ha expresado su interés en pelear por el título de 145 libras, criticó duramente a Adesanya y a Masvidal.

“El dinero manda”, dijo Cejudo a través de MMA Junkie. “No me inscribiré en la USADA hasta que realmente obtenga lo que merezco. Le van a dar a Israel Adesanya, que no sabe hacer un maldito moonwalk, no puede ganar un segundo cinturón, no puede defender un derribo para salvar su vida. O Jorge Masvidal, ¿le van a dar dinero a él? Tiene 17 derrotas en su carrera, amigo, ¿no pueden darle a ‘Triple C’ algo de ese dinero?

Cejudo es uno de los pocos luchadores en tener dos títulos divisionales al mismo tiempo, habiendo ganado los cinturones de peso gallo y peso mosca. Tiene un récord profesional de MMA de 16-2, y Triple C también es medallista olímpico de oro en lucha libre.

Cejudo también comparó su carrera con la de Khabib Nurmagomedov

Aunque Cejudo y el ex campeón de peso ligero de la UFC Khabib Nurmagomedov tienen una buena relación, eso no impidió que Cejudo comparara su legado con el de “The Eagle”.

Nurmagomedov también se retiró en 2020 y se alejó del deporte con un récord de 29-0.

“El dinero no vale el legado, pero mi legado es impecable”, dijo Cejudo. “Sí, Khabib acaba de ser incluido en el Salón de la Fama, pero sus credenciales ni siquiera igualan a las mías. Obtuve otro cinturón, y además tengo una medalla de oro olímpica. Prefiero eso a un 29-0 cualquier día, y adoro a Khabib.

“La razón por la que digo eso es porque es diferente, ¿sabes a lo que me refiero? Supongo que no soy ese chico de la compañía. Soy esa maldita oveja negra que sólo está tratando de ganar dinero. No estoy diciendo que se abra un sindicato. Lo que estoy pidiendo es que me paguen. Quiero ese verde, merezco ese maldito verde. Sálvese quien pueda, y así es como lo veo.”

Si regresa, Cejudo quiere pelear contra Alexander Volkanovski o Max Holloway

Cejudo regresaría al Octágono únicamente para hacer historia y elevar su legado. Quiere convertirse en el primer luchador de la UFC en ganar tres títulos divisionales. Y para hacerlo, puede que esté dispuesto a subir a las 145 libras y a pelear contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski y el ex campeón de las 145 libras Max Holloway.

“Las dos peleas que realmente me vienen a la mente si termino regresando son Max Holloway”, dijo Cejudo. “Si no me van a dar a Alexander ‘The Average’ por un cinturón, que me den a Holloway. Si quieren que pelee con alguien por el título, entonces que me den a Holloway. Dénme a Holloway. Sé que puedo vencerlo y luego ir por Alexander ‘The Average’. Pero quiero que me compensen por eso.”

