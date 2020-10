Cavani a punto de ser presentado por el Manchester United

Por fin termina la novela de Cavani y la incertidumbre de su próximo equipo. El delantero de 33 años se vio un poco más urgido a fichar por un equipo y volver a conseguir ese ritmo competitivo después de no haber jugado un partido en casi seis meses. Por esa razón él quedó fuera de la convocatoria uruguaya para el inicio de las eliminatorias mundialistas.

Cavani ya había llegado a Manchester para hacerse su examen médico y ya firmó la primera parte de su contrato con los Diablos Rojos.

Como lo había reportado el periodista uruguayo, Sebastián Giovanelli, el jugador está listo para llegar al fútbol inglés.

AHORA| @ECavaniOfficial jugará en @ManUtd, probablemente se firme este fin de semana por 2 temporadas; según intercambiamos con colegas británicos. NOW | Cavani will play for Manchester United, probably signing this weekend for 2 seasons; as we exchange with British journalist pic.twitter.com/wRVpPrZEP7 — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) October 3, 2020

La perspectiva inglesa

En Inglaterra hay un expectativa para ver al salteño en acción ya que sabe que se espera mucho de él. El comentarista y exdefensa del United, Gary Neville, habló sobre lo que espera del uruguayo diciendo que es un gran fichaje. “Generó mucha emoción como pasó con Ibrahimovic y Falcao,” dijo con un tono reservado sabiendo que ese tipo de fichaje no siempre salió bien.

“Se sabe que va a llegar en buen estado físico. Lo hemos podido ver en los enfrentamientos ante Inglaterra y con el PSG. Él es muy trabajador y no va a llegar a terminar su carrera o para conseguir un cheque más,” añadió.

Lo que sí preocupa es que lo de Cavani es parte del desespero por parte de Ed Woodward de fichar en vez de establecer un plan para poder competir y mejorar su rendimiento si se compara a la temporada pasada.

Gary Neville gives his honest opinion on Edinson Cavani joining Manchester United

Esto también preocupa especialmente después de la goleada sufrida a manos del Tottenham el domingo. Cavani necesita tiempo para poder adaptarse a su nueva situación ya que no ha jugado por tiempo extendido.

Manchester United v. Tottenham | PREMIER LEAGUE HIGHLIGHTS | 10/4/2020 | NBC Sports

Cavani usaría el número 7, su número en sus épocas en Palermo y Napoli. El jugador hubiese preferido el 9, pero esa camiseta ya es propiedad de Anthony Martial. Ahora la gran pregunta es cómo se asociaría con el resto de su equipo. El tiene una capacidad de juego enorme, tiene la corpulencia de encarar a los defensores de la Premier que suelen ser mucho más grandes que en el resto de Europa. Así que será un plus cuando jueguen en el aire.

También puede jugar por los extremos aunque su capacidad goleadora se disminuye y el trabajo y recorrido por las bandas incrementan. Ojala que Ole Gunnar Solksjkaer lo sepa usar de la manera más efectiva en la cancha.