Casillas: “Messi tiene el talento, pero Ronaldo trabaja para ser el mejor”

Iker Casillas estableció su posición en el gran debate del fútbol entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En una entrevista con la cadena ESPN, el legendario guardameta del Real Madrid se le preguntó sobre el tema entre las dos grandes superestrellas del fútbol mundial. Para el campeón del mundo, el actual capitán del Barcelona nació con un talento natural, pero queda impresionado por lo que ha podido hacer su excompañero.

“Cristiano [Ronaldo] tiene un gran deseo de ser el mejor, desde que ha sido un chico y creo que lo ha cumplido,” confesó.

“Si lo fuera a comparar a Messi, lo que ha hecho Cristiano es más impresionante porque del talento que tiene Messi, pero Cristiano tuvo la determinación de trabajar duro para ser el mejor.”

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo – The Difference – HDLionel Messi was La Liga's 2016/17 top scorer, Cristiano Ronaldo was La Liga's 2016/17 champion. But who was individually better and who helped his team more? It is not only about the amount of goals, it is more about the way they scored the goals. In this video you will see the difference between the… 2017-05-26T20:09:37Z

Ahora su favoritismo por su excompañero, no significa que está denigrando a Messi. Casillas sabe que esta rivalidad ha ofrecido una gran contribución al fútbol moderno.

“Creo que somos afortunados de haber disfrutado a estos dos jugadores fenomenales,” añadió.

Casillas es el último jugador en opinar al respecto. En octubre del año pasado, Zlatan Ibrahimovic habló al respecto.

.@IkerCasillas habló en entrevista con @martinainstein acerca de cómo su problema de salud le cambió la vida. 🙌 pic.twitter.com/iRRctoDZBA — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) October 10, 2020

Iker vs. Ibra

“Admiro a Cristiano [Ronaldo], trabajo muy duro y ha jugado en toda parte, ahora en Italia es diferente. No me impresiona que esté anotando menos goles de los que solía hacer,” dijo Ibrahimovic said. “Sobre Leo [Messi], ¿qué puedo decir? Es un talento único.”

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Best Goals Ever👍 Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo Best Goals Ever 👍 IF YOU LIKE SOCCER JOIN THE CHANNEL: https://goo.gl/bhZX1O #futebol #futbol #football #jogadas #goals 2020-05-03T13:50:27Z

En los que difieren los dos es que Casillas parece estar satisfecho con lo que han hecho Messi y Ronaldo en sus respectivas carreras. Sin embargo, Ibrahimovic sigue curioso para ver por cuánto tiempo más pueden jugar y rendir al más alto nivel.

Otro que coincidió con esos puntos fue el exblaugrana Javier Mascherano en una entrevista que le concedió al Team Barça Podcast la semana pasada

Messi y Ronaldo han tenido grandes enfrentamientos durante los años en el que el portugués estuvo en el Real Madrid. EL último partido que disputaron fue el 6 de mayo del 2018 cuando estaban disputando el título de liga. El partido terminó en un empate a dos y ambos anotaron en el partido.

Ahora el mundo del fútbol se prepara para el partido del morbo en la fase de grupo de la UEFA Champions League. El Barcelona y la Juve se verán las caras el 28 de octubre en lo que será la segunda fecha de dicha competencia.