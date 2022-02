La cartelera de UFC Vegas 47 comenzó con una lesión grotesca [VIDEO GRÁFICO]

El UFC Vegas 47 tuvo todo tipo de drama y polémica. comenzó con una brutal lesión, después de que en el primer combate Denys Bondar sufriera un dislocación en el codo izquierdo contra Malcolm Gordon.

Tras poco más de un minuto de disputa, tuvo que detenerse de manera desafortunada. El peleador canadiense buscó mediante una llave de brazo tomar ventaja y poder ganar por sumisión en ese momento. Sin embargo, el ucraniano alcanzó a resistir; pero tras intentar defender el derribo, acabó por producirse la escalofriante lesión del brazo.

Luego de sentir la lesión, el ucraniano Bondar no dudó en hacer tapping para que Mark Smith frenara las acciones; igualmente el pelador estaba gritando del dolor. Las cámaras enfocaron la lesión del europeo, quien debió recibir atención dentro del octágono para poder trasladarlo a la unidad de tratamiento indicado.

ACÁ TIENE EL VIDEO [GRÁFICO]:

Gordon sabía que su rival estaba lesionado

El peleador canadiense aseguró que probablemente la llave en el brazo izquierdo fue una de las causantes que dejaron desde un inicio mermado a Denys. Este confirmó que sabía que su contrincante ya tenía daño en la articulación.

“Obviamente, todos somos artistas marciales y queremos entrar y actuar, así que no voy a entrar tratando de lastimar al tipo ni nada por el estilo,” dijo Gordon después de la pelea vía MMA Junkie.





Play



Malcolm Gordon: 'I feel terrible' about breaking Danys Bondar's arm | #UFCVegas47 Malcolm Gordon spoke to MMA Junkie and other media post-fight at UFC Fight Night 200 after his first-round submission of Danys Bondar in Las Vegas. Full story: mmajunkie.usatoday.com/2022/02/ufc-fight-night-200-video-denys-bondar-injury-malcom-gordon Visit us on the web: mmajunkie.usatoday.com Part of the USA TODAY network: usatoday.com Be sure to subscribe to our channel to get the latest MMA news and… 2022-02-05T22:11:15Z

“Sentí cuando tenía ese brazo que estaba apretado y sabes que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para lograr ese final o obtener el toque. Aunque era duro. Ese brazo se rompió en la en el brazo y sentí que se rompía y luego fue en la transición de él poniéndose de pie cuando se rompió y una vez que se puso de pie, pensé, está bien, será cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta de que está roto. Y luego decidí que simplemente lo apoyaríamos contra la cerca y lo dejaríamos tocar la mano en el suelo.”

Cabe destacar que este era el debut del ucraniano dentro de la compañía, pero las cosas no salieron de la mejor forma y se llevó una amargo sabor. Pero para Gordon, sabía que lo que había ocurrido es un gaje del oficio. Este explicó lo que pasó en esa acción y la razón por la cual hizo todo lo que terminó haciendo

“Fue un movimiento inteligente de mi parte y una vez que sucedió, se dio cuenta de que estaba hecho. Me siento terrible porque obviamente no entro allí queriendo matar gente, pero sí, es desafortunado. Espero que tenga una pronta recuperación. Sé que viene de un par de lesiones y esta fue su primera pelea en dos años y realmente espero y le deseo lo mejor y que regrese más fuerte de esto también”.

Se espera ver cuál será la próxima pelea de Gordon en la categoría peso mosca ya que esta victoria le da un poco más de ímpetu y muy probablemente lo coloca en una mejor posición para buscar una pelea de alto perfil.

Con marca de 14-5 (2-2 en la UFC) Gordon ahora tendrá que esperar a ver cómo comienza a desarrollarse todo en la categoría en los próximos meses.

LEER MÁS: Fanáticos destrozan al juez Sal D’Amato tras ‘indefendible’ actuación en UFC Vegas