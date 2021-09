Carmelo Anthony envía mensaje a los Lakers para esta temporada: ¿Qué dijo?

El nuevo jugador de los Lakers, Carmelo Anthony, admitió que cambió su forma de pensar durante la offseason luego de dejar a los Portland Trail Blazers. Anthony dijo que ya se había preparado mentalmente para terminar su carrera sin haber ganado un campeonato. Pero todo eso cambió desde que se sumó a Lebron James, Anthony Davis y Russell Westbrook.

Durante una entrevista en el postdcast Posted Up con Chris Haynes, Anthony explicó por qué ganar un campeonato es algo que “debe conseguir” en Los Ángeles. Anthony confiesa que está pensando en ganar un campeonato “a todo momento”. El veterano alero estaba preparado para retirarse de la NBA sin un anillo de campeón y que ya se había acostumbrado a la noción.

“Les diré algo, si no hubiese firmado con los Lakers, entonces no es que me hubiese molestado”, dijo Anthony. “Me dije que pase lo que pase, he hecho mucho. He jugado 19 temporadas, fui goleador, fui elegido de los mejores de la liga, he jugado en partidos de las estrellas, etc. Lo único que no he conseguido es un campeonato de la NBA. He ganado en todos los niveles en los que he jugado, así que tuve que convencerme de que, si me retiro sin haber salido campeón, no sería un problema para mí.

Melo admite que sus expectativas de ganar un campeonato cambiaron cuando se sumó a los Lakers

No queda claro cómo los Lakers utilizarán a Anthony ya que el entrenador, Frank Vogel, cuenta con muchos veteranos a su disposición. Anthony pasó de ser un jugador principal en sus equipos a convertirse en un buen tirador secundario desde que revivió su carrera en Portland.

“Si hubiese vuelto a Nueva York hubiese estado bien, seguro hubiésemos tratado de jugar para salir campeones”, continuó Anthony. ¿Estamos listos para ganar un campeonato? Puede que no. Y no me molestaba eso. Pero ahora que estoy con los Lakers es algo que debo conseguir, sin duda. Tenemos que ganar. Hay que conseguirlo, como sea. Tenemos que conseguirlo. Así me mentalicé. Si no hubiese venido a los Lakers no me hubiese molestado. No hubiese sido un problema retirarme, hacer una reverencia y terminar feliz. No hubiese estado triste. Seguramente todo el mundo me criticaría, pero no me hubiese importado. Pero ahora sé en dónde me encuentro y qué está en juego. Hay que ganar. Tengo que pensarlo de esa manera. Debo pensar en ello todo el tiempo.

Lebron a Melo: ´Este es el momento´

Contrario a lo que se dice, Anthony negó la idea de que hubo una gran reunión con James. El superestrella de los Lakers simplemente le dejó en claro a Anthony que ´este es el momento´ para que los dos amigos finalmente jueguen juntos.

“Bron se acercó a mí un día y me dijo, ´amigo, este es el momento´. Te quiero en el equipo. Tenemos que lograrlo´”, explicó Anthony en agosto, según Kyle Goon, del The Orange Couny Register. “Y sentí que no habría mejor momento que este. La mayoría de la gente dice que tendríamos que haber jugado juntos al comienzo de nuestras carreras, pero cada uno estaba siguiendo su camino. Íbamos por caminos distintos. Pero finalmente nuestros caminos convergen.