Canelo Álvarez VS Avni Yildirim: ¿Dónde ver la pelea y a qué hora?

Saúl Canelo Álvarez regresa al ring como un gran favorito para defender sus títulos de peso súper mediano de la AMB, CMB y The Ring, contra el retador Avni Yildirim, este sábado 27 de febrero del 2021.

La cartelera comienza a las 8 p.m. ET, con el combate Canelo vs Yildirim programado para comenzar alrededor de las 11 p.m. ET.

El Pay Per View cuesta $49.99, a través de los proveedores tradicionales de televisión por cable, pero la mejor manera de verlo es a través del servicio de transmisión DAZN (disponible en EE.UU., Canadá, Alemania, España, Italia y muchos otros países). No solo es más barato mirar la pela a través de DAZN ($19.99 por una suscripción de un mes), sino que también puede mirarla en cualquier cantidad de dispositivos de transmisión, incluido su dispositivo Roku.

Aquí hay una guía paso a paso sobre cómo ver Canelo vs Yildirim y todas las peleas en tu dispositivo de transmisión Roku o Roku TV:

Cómo ver Canelo vs Yildirim en Roku

Nota: Canelo vs Yildirim está incluido en su suscripción a DAZN, que cuesta $19,99 por un mes o $99,99 por un año. No hay tarifa de PPV adicional ni nada.

1) Regístrese en DAZN

2) Encienda su dispositivo Roku o Roku TV

3a) Si ya tiene el canal DAZN, vaya al paso 6

3b) Si no tiene el canal DAZN, seleccione “Buscar”

4) Comience a escribir “DAZN” hasta que lo encuentre

5a) Seleccione “Agregar canal”

5b) Si optó por crear un PIN de cuenta de Roku al configurar su dispositivo, deberá ingresarlo

6) Abra el canal DAZN

7) Inicie sesión con las credenciales que utilizó al registrarse en DAZN

8) Seleccione Canelo vs Yildirim para comenzar a ver

¿Dónde más puedes ver Canelo vs Yildirim?

Si no desea mirar en su Roku, puede hacerlo en cualquier otro teléfono, tableta o dispositivo de transmisión que admita la aplicación DAZN. Esto incluye, pero no se limita a:

Amazon Fire TV o Fire TV Stick

Apple TV

Google Chromecast

LG Smart TV

Samsung Smart TV

Vizio TV

Xbox One o Xbox Series X/S

PlayStation 4 o 5

iPhone o iPad

Teléfono o tableta Android

Tableta Amazon Fire

Comentarios previos a la pelea Canelo vs Yildirim

Si hay que creer en las probabilidades, Avni Yildirim no tiene ninguna posibilidad el sábado contra Saúl Canelo Álvarez. La línea para Álvarez es de -5,000 en algunas casas de apuestas, lo que significa que tendría que apostar $5,000 para ganar solo $100.

Pero a pesar de ser el gran favorito, Álvarez no está subestimando a su oponente.

“Nada de eso [está sucediendo], me siento superior y soy superior a Yildirim”, dijo Álvarez. “Pero estoy entrenando como si fuera mi pelea más grande y no lo estoy subestimando en absoluto. Sé que esto es boxeo y un golpe puede cambiarlo todo. No me corresponde subestimar a nadie”.

Álvarez está invicto en sus últimas 13 peleas, la única mancha fue un empate contra Gennadiy Golovkin en 2017. Ha ganado sus últimas cinco peleas, dos de ellas por nocaut. Aún así, tiene respeto por Yildirim, quien tiene marca de 21-2 en su carrera de boxeo.

“No voy a negar el favoritismo [para mí], pero el boxeo es muy complicado y creo que Yildirim será un buen oponente“, dijo Canelo. “Es un buen boxeador y creo que vamos a hacer una pelea emocionante para la audiencia que asistirá al evento esa noche y para aquellos que seguirán la pelea por televisión”.

Si bien ahora podría ser el mayor atractivo debido a su oponente, la pelea es otro paso hacia el estatus de legendario que ya tiene Canelo.

“Me gustan los desafíos, me gustan los grandes desafíos. Me gusta hacer historia y me gusta pelear contra los mejores”, dijo Álvarez, según CBS Sports. “Me gusta la historia que estoy haciendo. Como uno de los mejores, así es como quiero que la gente me recuerde. Al final de mi carrera, mis números hablarán por sí mismos y la gente verá lo que hice”.

“Estaré entre los mejores y haré mi historia. No intento ser como nadie más, solo intento ser como yo y hacer mi propia historia”, agregó Canelo.

Yildirim no ha peleado desde 2019, que fue una derrota ante Anthony Dirrell por el título vacante de las 168 libras del CMB. Se enfrenta a Álvarez como el retador obligatorio del CMB.

Sin embargo, Yildirim es un luchador completamente diferente ahora, según su entrenador, Joel Diaz.

“Es un luchador completamente diferente. Le dije: ‘Eres un tipo físicamente más fuerte que Dirrell, pero no tenías defensa’”, dijo Díaz a SB Nation. “Por eso lo llamaron ‘Sr. Robot ‘, pero ahora no hay ningún robot en él, te lo aseguro”.

“Hice una transformación completa porque le dediqué tiempo. La situación de COVID lo ayudó de alguna manera porque no había nada que hacer, no había peleas, así que solo para mantenerlo ocupado íbamos al gimnasio y trabajábamos en la técnica y lo convertíamos en un mejor luchador”, advirtió el entrenador.

