Canelo Álvarez vs. Callum Smith: ¿Cuánto gana cada boxeador?

Saul Canelo Álvarez cumplirá lo que había prometido de regresar al cuadrilátero antes de que termine el año. Así lo hará este sábado 19 de diciembre. Canelo enfrentará al pugilista británico Callum Smith en el Alamodome en San Antonio, Texas.”Estamos más listos que nunca. Ha sido larga la espera pero les aseguró que valdrá la pena. Somos un equipo disciplinado que está listo para cualquier hora y día. Lo único que queremos es seguir creciendo. Está catalogado como el mejor en las 168 libras, así que estoy muy satisfecho porque lo único que queremos es seguir estando entre los mejores”, dijo Canelo en su Instagram, el pasado 17 de noviembre, tras anunciar la batalla contra Smith.

Por su lado, Callum está muy emocionado con la pelea de hoy. “He querido una pelea desde que me convertí en campeón del mundo, así que estoy muy contento de que en tiempos tan difíciles podamos ofrecerles a los fanáticos una pelea entre los mejores de la categoría”, declaró Smith a Infobae.

¿Cuánto dinero ganará Canelo y Callum?

Lo cierto es que Canelo es uno de los atletas más ricos del mundo. Canelo tiene garantizada una bolsa de al menos $20 millones de dólares por pelear contra Smith, según Total Sportal. Eso es menos de los $35 millones que ganaba por pelea bajo su contrato de 11 peleas y $365 millones con DAZN, que se terminó en noviembre. DAZN se había negado a pagarle a Álvarez su garantía de 35 millones de dólares dada la realidad de la pandemia de COVID-19, según The Athletic. Sin embargo, no está claro si la decisión de DAZN de ofrecer a Canelo vs. Smith en el pago por per-pay-view podría aumentar los pagos para ambos luchadores.

Mientras que según se reporta Smith recibirá un pago de $8 millones a $10 millones. Para Smith será una de las mejores peleas de su carrera.

¿De cuánto es la fortuna de Canelo Álvarez?

Según Celebrity Net Worth, Canelo tiene un valor de $140 millones. Él firmó un contrato de cinco años y $365 millones con la compañía de promoción de Oscar De La Hoya y DAZN en 2018, aunque el dinero restante de ese acuerdo se anuló en noviembre cuando Álvarez se separó de Golden Boy y DAZN.

Entre junio de 2018 y junio de 2019, Canelo ganó $95 millones de su imperio. En los siguientes 12 meses ganó $40 millones.

¿De cuánto es la fortuna de Callum Smith?

La fortuna de Callum Smith es mucho menor que el de Canelo.

No hay muchos informes sobre el patrimonio neto de Smith, pero se dice que tiene $1,5 millones, en Net Worth List.

Canelo Álvarez

Nacionalidad: mexicana

Nacimiento: 18 de julio de 1990 (30 años)

Altura: 5-8

Alcance: 70,5 pulgadas

Récord: 53-1-2 (36 KOs)

Callum Smith

Nacionalidad: inglesa

Nacimiento: 23 de abril de 1990 (30 años)

Altura: 6-3

Alcance: 78 pulgadas

Récord: 27-0 (19 KOs)