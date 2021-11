Canadá vs México: Hora y Cómo ver el Livestream

La selección de Canadá recibirá a México por las Eliminatorias de la Copa del Mundo en un encuentro en el Commonwealth Stadium en Edmonton, Alberta. Este es un partido crucial para impulsar a Canadá a conseguir un lugar en el Mundial a la vez que podría dejar fuera a México en caso de darse una serie de resultados.

Para México, este es el tercer de cuatro partidos consecutivos como visitante. La buena noticia es que aún tienen un lugar en el Mundial. La mala es que una serie de resultados podría dejarlos mirando desde afuera si pierden contra el equipo de John Herdman.

Canadá se muestra muy confiado y es el único equipo en la clasificación para la CONCACAF que no ha sufrido una derrota hasta ahora. Sumado a eso, lograron ganar un punto en el Estadio Azteca apenas el mes pasado.

Se espera que el equipo local sea animado por otra importante multitud a sólo días de la primera tormenta de nieve de la temporada dado que las condiciones son bastante favorables.

Asimismo, esto debería significar que no habrá cambios respecto del partido donde pudieron con Costa Rica en su último encuentro.

No cabe duda que Canadá buscará presionar a México desde el inicio con su asfixiante juego en el mediocampo así como con su constante llegada por los laterales. También será interesante ver cómo lidiarán sus defensores con Davies y David cada vez que estos ataquen.

A pesar de estar en primer lugar en la clasificación para la CONCACAF, el equipo de Gerardo Martino realmente impresionó muy poco y recibió gran cantidad de críticas en los últimos meses.

El final de México fue uno de los motivos por los que su destino estuvo sellado contra EE.UU. en Cincinnati. Sí, los hombres de Gregg Berhalter fueron el mejor equipo, pero México también desperdició grandes chances que podrían haber cambiado su suerte esa noche.

El lateral derecho de Tigres Luis Rodríguez muy probablemente regrese al banco para beneficio de Jorge Sánchez. Esto se debe a que fue capaz de manejar a Alphonso Davies, quien jugará en su propio jardín trasero, hasta cierto punto. En el fondo, Néstor Araujo estará fuera producto de una suspensión de un partido. Esto muy probablemente sitúe al hombre de Genoa, Johan Vásquez, como titular en el mediocampo.

Alineación Probable Canadá: Milan Borjan; Richie Laryea, Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekugbe; Tajon Buchanan, Eustaquio, Marc-Anthony Kaye, Liam Millar; Jonathan David, Alphonso Davies

Alineación Probable México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Nestor Araujo, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Edson Alvarez; Jesús Corona, Raúl Jimenez, Hirving Lozano

Historial: Partidos Jugados: 34. Victorias Canadá: 3. Victorias México: 22. Empates: 9.