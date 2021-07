Campeón retirado de la UFC trolea a Conor McGregor: ¿Qué dijo?

La superestrella de la UFC Conor McGregor cree que solamente los nocauts cuentan en las artes marciales mixtas, pero un antiguo rival quien lo hizo una sumisión dentro del octágono quien está en desacuerdo. El comentario de McGregor sobre solamente los nocauts importando durante una entrenvista con Stephen A. Smith de ESPN.

“Mi récord en peleas de artes marciales mixtas es de 19 victorias y una derrota. Yo solo cuento los nocauts. El récord de Dustin es de 13 victorias y dos derrotas. Lo único que es definitivo en esta industria es el nocaut. Toda la otra m****a, las decisiones, las sumisiones, todo eso vale m*****a para mi. Quiero sacarle a alguien la cabeza,” dijo McGregor.





Pero el retirado campeón peso liviano de la UFC Khabib Nurmagomedov no estaba de acuerdo con ese analisis. El ruso posteó un comentario sobre lo que dijo McGregor directamente en la página de artes marciales mixtas de Instagram de ESPN.

Nurmagomedov posteó, “No hay nada mejor en este deporte que llevar a tu rival a la profundidad del mar, dejarle saber qué son y que están a punto de rendirse.”

Pueden ver la interacción abajo.

Nurmagomedov derrotó por sumisión a McGregor en el 2018 en pago por evento más comprado en la historia del deporte en lo que fue UFC 229.

La rivalidad de McGregor con Nurmagomedov continúa

Nurmgaomedov es uno de los campeones más decorados en la historia de las artes marciales mixtas gracias a su gran marca profesional. El famoso campeón peso liviano de la UFC tuvo una marca en artes marciales mixtas con un récord de 29-0 y se retiró del deporte en la cima como campeón de las 155 libras.

Pero McGregor indicó esta misma semana en la misma entrevista con Smith que Nurmagomedov no había tenido un gran impacto en el deporte. “No ha hecho nada para el deporte,” trinó McGregor.

Así que la rivalidad de McGregor con Nurmagomedov, si lo puedes llamar eso en esta instancia, continúa aunque el ruso esta retirado del deporte.

En realidad, McGregor denigrando el récord perfecto puede ser la razón por la cual Nurmagomedov decidió hablar sobre el extraño punto de vista de McGregor sobre victorias y derrotas.

McGregor enfrentará a Dustin Poirier en la pelea estelar de UFC 264 el 10 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Más allá de lo que la estrellas irlandesa crea sobre los récords de las artes marciales mixtas, las reglas del deporte no funcionan como él le surgirió a Smith.

McGregor tenía marca de 21-4, y Poirier de 27-6. El ganador de UFC 264 tendrá la primera oportunidad a pelear por el título peso liviano de la UFC tras el retiro de Nurmagomedov.

Si es por nocaut, sumisión o decisión, el ganador de UFC 264 sería el que enfrentaría a Charles Oliveira.

El perdedor tendría que buscar la manera para volver a subir por el ranking en lo que es la división más competitiva en el deporte.

Poirier derrrotó a McGregor en el segundo round en UFC 257 en enero pasado. McGregor derrotó a Poirier en el primer round en la pelea en la división peso pluma en 2014. Ahora los dos se enfrentan en el importantísimo desempate.

