Ex mariscal de los Patriots en problemas por sus comentarios machistas: ¿Qué dijo Cam Newton?

Cam Newton continúa sin contrato en la NFL tras la primera etapa de la agencia libre, pero eso no significa que el ex mariscal de campo de los New England Patriots no haya encontrado formas de aparecer en los titulares.

En una presentación en el episodio del 10 de abril del podcast “Million Dollaz Worth of Game” de Barstool, Newton realizó algunos comentarios acerca de las mujeres, incluyendo a aquellas que “no saben cocinar” y “no saben cuándo quedarse calladas” que fueron recibidos negativamente por la opinión pública.

La respuesta de Newton puede verse en el video a continuación, pero como advertencia, contiene lenguaje no apropiado.

https://twitter.com/Mediaite/status/1513556750657589254?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513556750657589254%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fheavy.com%2Fsports%2Fnew-england-patriots%2Fformer-patriots-quarterback-delivers-sexist-comments-on-podcast%2F

“Tuve el ejemplo perfecto de lo que debía ser un hombre en mi vida con mi padre. Mis padres han estado juntos por 36, 37 años y es algo hermoso. Crecí en un hogar con tres figuras adultas; mi mamá, mi padre y mi abuela, y aprendí lo que era una mujer. No una p****. Una mujer.”

A continuación, el ex MVP de la NFL brindó su propia definición de la mujer.

“Para mí, una mujer debe saber cómo manejarse pero también cómo satisfacer las necesidades del hombre. Y pienso que muchas veces cuando escuchas esa estética de ‘soy una maldita jefa, soy esto, soy lo otro’. No nena, pero no sabes cocinar. No sabes cuándo quedarte callada. No sabes cómo dejarte conducir por un hombre.”

El episodio completo de 83 minutos puede verse en su totalidad aquí.

Newton fue criticado en redes sociales

En las 24 horas posteriores a su aparición, los comentarios de Newton recibieron fuertes reacciones por parte de los espectadores, particularmente los medios de la NFL.

based on this, I'd argue Cam's the one who doesn't know when to be quiet https://t.co/rT6kT1BQf0 — Nicole Auerbach (@NicoleAuerbach) April 11, 2022

“Es realmente lamentable que Cam Newton piense de esta manera considerando que mucha gente en los medios y el deporte que se han expresado públicamente acerca del prejuicio con el que ha lidiado a la largo de su carrera son mujeres que se niegan a quedarse calladas”, escribió Tayna Ray Fox de FS1.

So true, some people just don’t know when to be quiet…dude can’t even handle women talking about routes. https://t.co/URv63AWK3x — DocFlynn (@DocFlynnNFL) April 11, 2022

“Ups… pero no para Cam. La verdadera naturaleza de las personas siempre se revela, una y otra vez. Prefiero dejar la negatividad fuera de mi feed, pero esto es REPUGNANTE. No hace falta “quedarse callada” aquí…” escribió la periodista de NFL Network Stacey Dales.

“Esto no va Cam. En. Absoluto”, coincidió su colega de NFL Media Steve Wyche

This is disappointing as a very big Cam Newton fan. And that's an extreme understatement https://t.co/YyufwwMbjf — lindsey ok (@lindseyyok) April 11, 2022

Una tendencia para Newton

Esta no es la primera vez que Newton ha estado en problemas a raíz de comentarios que ha hecho acerca de las mujeres.

Cuando Newton estaba con los Carolina Panthers en 2017, menospreció a la periodista del Charlotte Observer, Jourdan Rodrigue, quien actualmente cubre a Los Angeles Rams para The Athletic.

Rodrigue le preguntó a Newton sobre un jugador que “abraza el aspecto físico de las rutas”, lo que provocó que Newton se riera y dijera “es gracioso escuchar a una mujer hablar sobre rutas, es raro”.

Según un informe del Charlotte Observer, Rodrigue le preguntó a Newton si pensaba que una mujer no podía entender las rutas de los receptores.

“Newton dijo que en realidad ella no estaba viendo rutas específicas cuando miraba el juego, sólo estaba viendo si alguien estaba abierto”, informó el Observer. “Ella argumentó que él no sabía lo que ella veía ni cuánto había estudiado fútbol, ​​y que tal vez los dos necesitaban tener una conversación más profunda.”

“Newton dijo que tal vez debería haber dicho que era gracioso escuchar a los ‘periodistas’ hablar sobre rutas y que, si ella realmente sabía sobre ellas, entonces sabía más que la mayoría de los reporteros”, según el Observer. “Luego hizo un gesto hacia el vestuario, todavía lleno de sus colegas”.

Rodrigue también emitió un comunicado después del incidente.

“Esta tarde, hice mi trabajo como corresponsal de la NFL y le hice una pregunta a Cam Newton sobre uno de sus receptores. Me consternó su respuesta, que no sólo me menospreció a mí, sino a muchas otras mujeres ante mí y a mi lado que tienen trabajos similares”, sostuvo Rodrigue. “Busqué al Sr. Newton cuando salió del vestuario unos minutos después. No se disculpó por sus comentarios.”

En otro comunicado, la NFL señaló que “los comentarios son simplemente incorrectos e irrespetuosos hacia las excepcionales periodistas y todos los periodistas. No reflejan el pensamiento de la liga”.

¿Un triste final para la carrera de jugador de Newton?

Desde que llegó al Super Bowl con los Panthers en 2015, cuando también fue nombrado MVP de la liga, las cosas han ido cuesta abajo para el QB doble amenaza.

En sus 15 apariciones como titular con los Patriots en 2020, Newton lanzó para 2.657 yardas, ocho touchdowns y 10 intercepciones en su única temporada en New England. También corrió para 592 yardas y 12 touchdowns con los Patriots terminando la temporada con un récord de 7-9, la primera temporada en la que estuvieron por debajo de .500 desde el 2000.

Tras su salida de los Patriots el 31 de agosto de 2021, cuando fue reemplazado por el entonces novato Mac Jones, Newton ha sido considerado en la NFL como “un jugador en decadencia, casi sin esperanzas de ser titular en ninguna parte”, según Doug Kyed de Pro Football Focus.

Tras 12 años en la NFL, el mariscal de campo es actualmente un agente libre sin restricciones después de aparecer en ocho partidos para los Panthers en 2021.

