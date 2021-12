Los Bucs deciden quién será el reemplazo de Bruce Arians tras su noticia: ¿Tiene COVID?

Los Tampa Bay Buccaneers anunciaron que el entrenador principal Bruce Arians dio positivo para COVID-19, y el asistente Harold Goodwin lo reemplazará temporalmente como entrenador principal. La noticia pone en duda el estatus de Arians para el enfrentamiento de la Semana 17 contra los New York Jets.

“Di positivo para COVID-19 esta mañana pero hasta el momento sólo he experimentado síntomas leves”, sostuvo Arians en un comunicado emitido por los Bucs. “Harold Goodwin se hará cargo de mis tareas en mi ausencia. Tengo plena confianza en él y en el resto del equipo de entrenadores para preparar al equipo para el partido de esta semana contra los Jets. Espero con ansias reunirme con el equipo y volver a las instalaciones tan pronto como el test me lo permita.”

Los Buccaneers ya se han asegurado el título de la NFC South pero continúan luchando por ser uno de los equipos mejores rankeados de la NFC. Habitualmente, Goodwin es el asistente del entrenador principal y el coordinador de juego terrestre en una semana normal. Previo a la victoria de Tampa Bay en el Super Bowl sobre los Kansas City Chiefs, Goodwin explicó por qué el actual equipo de entrenadores ha alcanzado el éxito bajo el ala de Arians.

“Simplemente creo que se trata de una situación en la que al entrar recibimos la llamada de B.A. [Arians] ni bien llegamos al edificio, todos sabían qué hacer”, Goodwin le dijo a la prensa el 1 de febrero de 2021. “No necesitó marcar la expectativa. La expectativa había sido marcada años atrás. Por lo que la atmósfera fue linda y relajada para nosotros. Simplemente debíamos hacer nuestro trabajo. Sabemos lo que espera que hagamos y hemos podido hacerlo estos últimos dos años”.

INFORME: Se espera que la NFL acorte la cuarentena

Algo que está por verse es la actualización de las reglas de la NFL para aquellos que den positivo para el virus. Adam Schefter de ESPN informó que la liga está próxima a acortar el tiempo requerido de cuarentena basado en los nuevos lineamientos del CDC.

“La NFL y la NFLPA están próximas a adoptar los nuevos lineamientos del CDC que reducirían el tiempo de cuarentena a 5 días de 10 días para todos los jugadores, incluyendo a los no vacunados”, tuiteó Schefter el 28 de diciembre. “El acuerdo podría llegar a hacerse hoy, según fuentes.”

Valdrá la pena ver si Arians tiene alguna chance de actuar como entrenador frente a los Jets. Por lo menos, la noticia aumenta las posibilidades de Arians de estar en el banco en la final de la temporada regular de los Bucs contra los Panthers siempre que el entrenador se recupere por completo.

Tampa Bay aún tiene chances de asegurarse el puesto número 1 en el ranking de la NFC, lo que le otorgaría al equipo un descanso en primera ronda junto con ventaja de local a lo largo de la postemporada. Luego de que los Bucs consiguieran el título divisional, Arians reveló que el equipo no tenía planes de darle un descanso a sus titulares a pesar de haberse asegurado un puesto en los playoff.

“Sí, ahora el último partido y tal vez, si nada cambia tendríamos que tomar una decisión y ver”, señaló Arians en su conferencia de prensa post partido el 26 de diciembre. “Pero siempre sentí que si descansas, pierdes algo.”

