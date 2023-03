Bronny James: Hijo de LeBron que sigue los pasos de su padre

LeBron James Jr., mejor conocido como Bronny, es el hijo mayor de la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James. Al igual que su famoso padre, Bronny James, de 18 años, es un talentoso jugador de baloncesto y actualmente juega en la escuela secundaria Sierra Canyon. Bronny James y sus dos hermanos menores nacieron en Ohio mientras James jugaba con los Cleveland Cavaliers.

Esto es lo que necesita saber sobre el hijo de LeBron James, Bronny:

1. Bronny James nació en 2004, hijo de LeBron James y Savannah Brinson James cuando tenían 19 y 18 años respectivamente

Bronny James nació el 6 de octubre de 2004, hijo de James y Savannah Brinson. En ese momento, James tenía 19 años y era el Novato del Año de la NBA después de su temporada de debut con los Cleveland Cavaliers, mientras que Brinson, la entonces novia de James, tenía 18 años. La pareja se casó en 2013 cuando Bronny James tenía 8 años.

James habló sobre el nacimiento de su primer hijo y sobre convertirse en padre en un homenaje publicado en Instagram en asociación con Beats. “Siempre supe que podía ser un gran jugador de pelota”, compartió en el video. Entonces te tuve a ti. Y no tenía idea de cómo iba a ser como padre. Seré honesto, estaba asustado. Pero seguí intentándolo. Y a medida que creciste, yo también. Paciencia, compromiso, alegría. Cosas que aprendí del baloncesto. Pero realmente, entendí de ti.”

Él subtituló la publicación: “¡Soy quien soy gracias a USTED! Gracias hijo TE AMO JOVEN REY”.

La madre de Bronny James, que se hace llamar Savannah James desde que se casó, compartió que su embarazo a los 18 años no fue planeado. Ella le dijo a Harper’s Bazaar en 2010 que estaba aterrorizada al saber que estaba embarazada en su último año de secundaria, pero James la tranquilizó diciendo: “No me va a retrasar ni a ti”. ella contó.

2. Bronny James sigue los pasos de su padre LeBron James y busca una carrera profesional en el baloncesto

Bronny James está siguiendo los pasos de su famoso padre, pero ha dejado en claro que dedicarse al baloncesto fue su elección. “Mi papá es lo suficientemente genial como para dejarme tomar el camino que quiera si no quisiera dedicarme al baloncesto”, dijo a Sports Illustrated en 2022, “pero creo que el baloncesto será lo mío, seguro”.

Si bien el joven James dijo que espera jugar en la NBA algún día, si no funciona, dijo que está “bien” con eso. Como está en su último año de secundaria, donde ha tenido mucho éxito en la cancha, ha habido mucha anticipación sobre el próximo movimiento de Bronny James.

Con 6’3 ″ y un peso de 180 libras, según su perfil de ESPN, Bronny James actualmente juega como guardia combinado para Sierra Canyon High School. Actualmente ocupa el puesto 28 en los 100 mejores jugadores de secundaria de ESPN y el 34 en las clasificaciones nacionales de 247Sports. El 24 de enero de 2023, Bronny James fue uno de los 24 niños elegidos para jugar en los prestigiosos Juegos All-American de McDonald’s.

Hay varias opciones para el estudiante de último año de secundaria, que podría unirse a un equipo universitario, jugar profesionalmente en el extranjero, entrenar durante un año antes de declararse para el Draft de la NBA de 2024 y más. En agosto de 2022, Savannah James le dijo a Sports Illustrated que pensaba que su hijo se inclinaba por seguir una carrera universitaria y James agregó: “Creo que sería genial para él comenzar con el baloncesto universitario, solo para comenzar su legado allí”.

A partir del 6 de marzo de 2023, Bronny James aún tiene que decidir a qué universidad asistirá, con varias escuelas potenciales que muestran interés: Oregon, USC, Michigan, Kentucky, Ohio State y Memphis, según ESPN.

3. LeBron James dijo que quiere jugar en la NBA con su hijo Bronny James antes de su retiro

Aunque James reconoció que podría ser bueno para su hijo “comenzar su legado” en el baloncesto universitario, lanzó una bola curva en el mundo del baloncesto profesional cuando compartió que quería terminar su carrera en la NBA jugando con su hijo, donde sea que termine.

James soltó esa noticia por primera vez en una entrevista de febrero de 2022 con The Athletic. “Mi último año lo jugaré con mi hijo”, compartió. “Dondequiera que esté Bronny, allí estaré yo”. La bomba provocó una ráfaga de especulaciones sobre dónde podrían jugar los dos juntos y si Bronny James se declarará para el Draft de la NBA de 2024, lo antes que sería elegible para hacerlo.

Unos meses después, en agosto de 2022, James evitó hablar sobre detalles específicos sobre su objetivo de jugar con su primogénito. Dijo que en realidad no estaba haciendo planes concretos para el futuro, sino que simplemente quería poner su objetivo en el universo. “Siempre me he fijado objetivos en mi carrera, he hablado con los dioses del baloncesto y ellos los han escuchado a todos”, compartió con Sports Illustrated. “Esperemos que también puedan escuchar este último”.

James, de 38 años, compartió con la publicación que se siente seguro de que podría jugar al más alto nivel por un tiempo más y no está poniendo ningún cronograma en su objetivo. En enero del 2023, compartió con ESPN que incluso le encantaría jugar contra su hijo. “Ya sea con el mismo uniforme o un enfrentamiento contra él”, reveló James. “Me encantaría hacer todo el asunto de Ken Griffey Sr. and Jr.. Seguro que eso sería lo ideal”.

4. Bronny James se está convirtiendo en una figura pública como su padre LeBron James

Bronny James está realmente en camino de convertirse en una figura pública conocida como su padre, con patrocinios y portadas de revistas en su haber. El joven de 18 años ya cuenta con 7 millones de seguidores en Instagram a pesar de tener menos de 30 publicaciones desde que se unió a la plataforma de redes sociales en 2019. De hecho, acumuló un millón de seguidores en sus primeras 48 horas en el sitio.

El joven James también apareció en la portada de Sports Illustrated en julio de 2021 cuando solo tenía 16 años, apareciendo como miembro del popular equipo de deportes electrónicos FaZe Clan junto con otros miembros. Hizo la portada nuevamente en agosto de 2022, esta vez posando con su famoso padre y su hermano menor, Bryce Maximus, con el lema “Chosen Sons”.

Para agregar a su creciente lista de logros, el adolescente también tiene un contrato con Nike, que firmó poco después de cumplir 18 años en octubre de 2022. James, que ha sido atleta de Nike desde que comenzó su carrera profesional, felicitó a su hijo por su contrato de patrocinio, escribiendo en Instagram, “¡¡El legado continúa!! Felicidades joven rey”.

Bronny James también apareció en la docuserie “Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers”, que fue producida por James y Maverick Carter y lanzada en Amazon Prime en 2021. La serie sigue los altibajos de uno de los más altos -perfil de los equipos de baloncesto de la escuela secundaria de todos los tiempos que enfrentaron una inmensa presión y el escrutinio de los medios, según su descripción en IMDB.

5. Bronny James ha dicho que quiere diferenciarse de su famoso padre

Bronny James, quien es bastante reservado en público, compartió su perspectiva sobre crecer con uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos como su padre y compartiendo su nombre. Dijo que no quería ser conocido como “Junior” ni siquiera desde muy joven, y Bronny era un apodo que se quedó con él. “También quiero construir mi propia narrativa y tomar mi propio camino y no tener el mismo camino de LeBron LeBron”, dijo a Sports Illustrated.

De hecho, no fue el único que se sintió así, ya que el propio James compartió que lamenta haber nombrado a su primogénito como él mismo. “Todavía me arrepiento de haberle dado a [Bronny] mi nombre”, dijo James en 2018, debido a las expectativas injustas que podrían tener sobre él. “Cuando era más joven, obviamente, no tenía papá. Todo mi asunto era, cada vez que tengo un hijo, no solo va a ser un junior, sino que voy a hacer todo lo que este hombre no hizo”.

La madre de Bronny James también abordó el potencial de que su hijo siga los pasos de James y dijo que lo más importante es su felicidad. Ella le dijo a Sports Illustrated que James estaría encantado de jugar con su hijo en una cancha de la NBA, pero que al final del día, ella solo quiere que él persiga sus sueños. “Si eres feliz jugando en competencias de juegos en Long Beach, eso es lo que quiero que hagas”, dijo. “Si estás feliz de ser un jugador franquicia de un equipo de la NBA, eso es lo que quiero que hagas”.

Fuera del baloncesto, los intereses de Bronny James incluyen “jugar y hacer snowboard y filmar bromas y movimientos de baile”, según su perfil de Sports Illustrated. El miembro de FaZe Clan es fanático de Fortnite y Call of Duty: Modern Warfare y cuenta con más de 600 000 seguidores en su cuenta de Twitch.

