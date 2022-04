Brett Favre vinculado a un nuevo escándalo con el exgobernador de Mississippi

El ex mariscal de campo de los Green Bay Packers, miembro del Salón de la Fama, Brett Favre, está vinculado a otro escándalo importante en su estado natal de Mississippi.

En 2020, Favre fue noticia por recibir $1.1 millones en fondos estatales de asistencia social a cambio de apariciones que nunca hizo. El ex QB negó saber de dónde procedían esos fondos y finalmente devolvió ese dinero.

Ahora, un informe detallado del 4 de abril de Anna Wolfe de Mississippi Today analiza el supuesto papel de Favre en un nuevo escándalo que involucra a la startup biomédica Prevacus, en la que Favre es inversionista, la apropiación indebida de fondos de bienestar público y al exgobernador de Mississippi, Phil Bryant.

¡TODAS las últimas noticias de los Packers directamente en tu bandeja de entrada! ¡Únase al boletín informativo Heavy on Packers aquí!

¡Únete a Heavy on Packers!

Favre ‘intentó sacar provecho’ de Prevacus Venture, según informe

Según Mississippi Today, Bryant, que ya no es gobernador, “utilizó la autoridad de su cargo, el peso de su influencia política y el poder de sus conexiones para ayudar a” Favre a “impulsar una incipiente empresa farmacéutica”.

Esa empresa es Prevacus, un fármaco desarrollado para limitar los efectos del daño causado por lesiones cerebrales traumáticas/conmociones cerebrales. El informe de Wolf alega que Favre pudo haberse apoyado en su amigo, el entonces gobernador Bryant, en busca de favores e influencia política para ayudar a que el medicamento obtuviera las aprobaciones y los fondos que necesitaba.

“¡¡Es tercero y largo y necesitamos que lo hagas realidad!!” Favre supuestamente le envió un mensaje de texto a Bryant en diciembre de 2018, según los mensajes de texto descubiertos por Mississippi Today. “Abriré un agujero”, supuestamente respondió Bryant.

“Durante años, Favre ha creado conciencia pública sobre la epidemia de conmociones cerebrales, que él mismo ha sufrido, pero sus conversaciones… sobre Prevasol giraban más en torno a él haciendo dinero. Una vez dijo por mensaje de texto que su objetivo era irse con 20 millones de dólares”, afirma el informe.

El uso de fondos públicos no se ve bien

Una figura clave nombrada en el informe de Mississippi Today es Nancy New, la directora sin fines de lucro propietaria del Centro de Educación Comunitaria de Mississippi, que estaba a cargo de distribuir millones de dólares en Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) en todo el estado.

Los fiscales alegan que New tomó $2.15 millones en fondos destinados a los miembros más desatendidos de la población y los utilizó para invertir en Prevasol. Ahora enfrenta cargos de soborno, extorsión y malversación de fondos. Si bien Favre o Bryant no están acusados de cometer ningún delito, el informe de Wolfe no presenta a ninguno de los dos de manera halagadora.

Favre sabía sobre la apropiación indebida de fondos, alega el informe

Según el informe de Wolfe, “los mensajes de texto recientemente descubiertos muestran que, como mínimo, Favre le dijo a Bryant que New había comenzado a canalizar fondos públicos a la compañía farmacéutica poco después de que él comenzara a abogar en su nombre”.

Bryant también compró acciones en la compañía farmacéutica pocos días después de dejar el cargo, lo que admite que no se ve bien. Tampoco se ve bien que haya sido la organización sin fines de lucro de New la que también le haya dado a Favre los $ 1.1 millones antes mencionados en fondos de subvención para hablar públicamente.

Por su parte, el exgobernador Bryant le dijo a Mississippi Today que “nunca tuvo la intención de aceptar acciones de Prevacus y no leyó sus textos con suficiente atención como para darse cuenta de que la empresa había recibido fondos públicos en primer lugar”.

Según Mississippi Today, los contribuyentes estatales “probablemente estarán obligados a devolver todos o parte de” los fondos que se malgastaron.

Heavy se ha comunicado con Favre para hacer comentarios. No hemos recibido respuesta.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Europa League: Eintracht Frankfurt vs FC Barcelona ¿Cómo ver el Live Stream?