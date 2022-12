Brasil fue multado por maltrato animal con el gato del Mundial Qatar 2022[VIDEO]

Pese a que la selección brasileña quedó eliminada del Mundial de Qatar 2022, el onceno mundialista y sus directivas todavía están en boca de todos los medios de comunicación en el mundo, que recuerdan como la “Canarinha” fue eliminada por la Selección de Croacia tal vez por “la maldición del gato”.

La imagen que se hizo viral en pocos momentos, se refiere al instante en el que al comenzar una rueda de prensa, el jefe de la de la delegación brasileña, un funcionario de apellido Rodríguez, sin más ni mas al ver al felino posado sobre el escritorio principal en donde Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, condecía la entrevista a los medios de comunicación, tomó de manera despectiva al gato por su lomo y lo aventó al piso, ante la mirada atónita del futbolista, y de las demás personas que estaban en el recinto. Puede ver el video a lo largo de este artículo.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y los reproches al jefe de prensa de la “verdeamarela”, fueron de ser una persona maltratadora de animales. Sin embargo, las palabras de Rodríguez fueron de que “yo no lo hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”, fueron sus palabras, en declaraciones citadas por el medio La Voz.

Brasil acaba de perder el Mundial por la maldición del gato. pic.twitter.com/wtmBH9Yz1Y — Juan Sanva (@juansanvaa) December 7, 2022

Más tarde, tal vez para apaciguar los ánimos de los amantes y defensores de los animales en el mundo, la Selección de Brasil, decidió adoptar al minino, y de hecho le puso el nombre de “Hexa” en alusión al título número seis de la copa mundial, que querían ganar en esta oportunidad. No obstante, parece que el agüero de la mala suerte por haber aventado al “Michi”, les voltió el marcador y los croatas sacaron del mundial al pentacampeón, de acuerdo con La Prensa Gráfica.

Hexa, por su parte si se hizo famoso al recrear varios memes de la eliminación de Brasil, y se convirtió en el animal mediático de Qatar 2022. “Adiós, Brasil”, “nunca te metas con un gato” y “les cayó la maldición” fueron algunas de las frases que compartieron usuarios de Twitter, luego que quedara confirmada la salida de la selección del Mundial de Catar 2022, informó El Diario.

-Señor gato, nos puede contar qué fue lo que ocurrió en la rueda de prensa de Brasil? -Miaugarró del lomito y me tiró de la mesa el miaulparido ese. pic.twitter.com/B4PYl5eskY — Mono (@CarlosA_Rubiano) December 7, 2022

Like los que no sabemos nada de fútbol pero estamos convencidos que este gato eliminó a Brasil pic.twitter.com/oFejmBAUtw — Óscar Escobar (@SoyOscarEscobar) December 9, 2022

Por correr a un gato en la conferencia de prensa, Brasil inaugura “La maldición del gato”. pic.twitter.com/BvE7bkcCTp — MrX (@TheMrXOfficial) December 9, 2022

Demanda por maltrato animal al seleccionado de Brasil

Según informó Ambito, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales y el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil se hicieron eco del episodio y demandaron a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

“La Confederación de Futbol Brasileño, fue demandada por una suma de un millón de reales, cuantía que será destinada al Fondo del Medio Ambiente de la Unión. También se pidió a la Selección suramericana, que públicamente pida excusas por este comportamiento, y solicita al mismo Rodríguez que se retracte de todo lo dicho; y por si no fuera poco, se pidió que todos los miembros de la confederación se capaciten en cuido y protección de los animales y del medio ambiente”.

❌ Repudiable: Vinicius Jr. estaba en conferencia de prensa y un gato apareció en la mesa. Esto hizo el jefe de prensa de la Selección de Brasil 🇧🇷pic.twitter.com/eQCZw6yrfY — Luciana Rubinska (@LRubinska) December 7, 2022

La primicia sobre esta demanda, la dio a conocer el periodista Juan Pablo Varsky, quien anuncio a través de su cuenta de twiter sobre esta decisión.

“La Confederación Brasileña de Fútbol recibió una denuncia por maltrato animal por parte del Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil. La suma de la demanda es de U$S 200 mil y el dinero se destinaría al Fondo de Medio Ambiente de la Unión”.

La Confederación Brasileña de Fútbol recibió una denuncia por maltrato animal por parte del Foro Nacional de Protección y Defensa Animal de Brasil. La suma de la demanda es de U$S 200 mil y el dinero se destinaría al Fondo de Medio Ambiente de la Unión. pic.twitter.com/tnA0cRziQ4 — VarskySports (@VarskySports) December 13, 2022

Entre tanto, desde Brasil, el Consejo Regional de Medicina Veterinaria de San Pablo, negó toda acusación de maltrato animal para el gato, y señaló que este comportamiento es parte de una escena común para el caso de un felino que no se sabe como se va a comportar. Finalmente, la Federación, afirmó no tener conocimiento sobre esta demanda, por lo que no hizo ningún pronunciamiento al respecto, informó Bola VIP.

El gato como animal sagrado en el islam

Simplesmente um GATO pulou na mesa na coletiva do Vini Jr! 😺 📹: @simpraisa pic.twitter.com/D7WCQqfeMn — GOAL Brasil (@GoalBR) December 7, 2022

Y, es que de acuerdo con US Deportes, se dice, desde un punto de vista supersticioso, que el trato que le dieron al felino fue la razón por la que Brasil no pudo levantar el trofeo del mundial. Especialmente porque los gatos en Qatar son una figura sagrada.

En la religión islámica el gato es un animal sagrado ya que se dice que era el preferido del Profeta Mahoma, quien los consideraba un animal puro. Es por ello por lo que algunos auguraron una posible “maldición” para la Selección Brasileña por haber maltratado a una de las figuras más importantes en la cultura qatarí.

Muy por el contrario, la actuación de la selección inglesa fue de más amor hacia un gato que se coló en la concentración del equipo, y lejos de sacarlo, lo acogieron y lo adoptaron como suyo. El felino la que le pusieron Dave fue llevado por Kyle Walker y John Stones, hasta su hogar en Reino Unido.

Aún no se sabe que tanta vigencia pueda tener esta “maldición”, pero lo cierto es que a Brasil no le quedarán más ganas de lanzar gatos al suelo, en caso de que los encuentre, informó US Deportes.

