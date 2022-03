Bradley Beal sale a la defensa de su ex compañero en un brutal trino: ¿Qué dijo?

Ha sido una temporada para olvidar para Russell Westbrook. El nueve veces All-Star ha sido uno de los jugadores más impactantes en la NBA durante más de una década, pero se estrelló con Los Angeles Lakers. Era cuestionable cuando el equipo lo cambió y no ha hecho nada para demostrar que los detractores estaban equivocados.

Lo que se suponía que sería un regreso a casa épico para el nativo de Long Beach, California, se ha convertido en una pesadilla. Los fanáticos y los jugadores rivales se burlan con frecuencia de Westbrook. Los 18.2 puntos por juego que promedia esta temporada es el promedio de anotaciones más bajo que ha tenido desde su segunda temporada en la NBA. Si bien muchos han decidido amontonarse sobre Westbrook, todavía hay quienes lo defienden.

El ex compañero de equipo de los Washington Wizards, Bradley Beal, decidió desatar una diatriba feroz contra los detractores de Westbrook.

“Eso me enoja. No voy a mentir, hermano”, dijo Beal sobre la reciente “calumnia” de Westbrook en The Draymond Green Show. “Realmente, realmente me frustra, especialmente ser un tipo que jugó con él. * tengo que parar, hermano. Tiene que parar porque actuamos como si este hombre no fuera miembro del Salón de la Fama”.

¿Es válida la crítica de Westbrook?

Hace apenas dos temporadas, los Lakers ganaron un campeonato. La temporada pasada, el equipo tenía una ventaja de 2-1 sobre los Phoenix Suns en la primera ronda de los playoffs antes de que Anthony Davis se lesionara. Esta temporada, Los Ángeles no se ha visto como un gran equipo en ningún momento de la temporada. Westbrook merece una gran parte de la culpa.

No es como si se viera obligado a unirse al equipo. Quería que lo cambiaran al equipo de su ciudad natal e incluso se reunió con LeBron James y Davis durante la temporada baja. Todos sabían que no encajaba muy bien con la lista, pero lo hicieron de todos modos. Westbrook no puede culpar a los fanáticos de los Lakers por estar frustrados. No ha jugado bien y el equipo pasó de aspirantes al campeonato a posiblemente perderse los playoffs. La forma más fácil de calmar a los críticos es jugar bien y Westbrook aún no lo ha hecho.

¿Se acerca el última partido de Westbrook con los Lakers?