Betis vs Barcelona: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona quiere seguir con su buena racha en LaLiga y para eso buscará los tres puntos ante el Betis.

El equipo dirigido tácticamente por Ronald Koeman quiere seguir acortando distancia con el líder Atlético de Madrid y dar pelea en LaLiga, para eso necesita imperiosamente un triunfo en su visita al Betis en el Benito Villamarín.

FC Barcelona marcha en la segunda posición a 10 puntos del equipo dirigido tácticamente por Diego Pablo Simeone, mientras que los comandados por Manuel Pellegrini, de buen arranque está temporada, ocupan la séptima colocación a 20 puntos del líder.

“Siempre hay esperanzas. Hay mucha distancia de puntos y les falta un partido. Hay que seguir ganando partidos pero esto es dificilísimo. Tenemos esperanzas porque hemos mejorado muchas cosas”, expuso Koeman sobre la posibilidad de alcanzar al Atlético de Madrid.

Sobre el presente del equipo: “No puedo negar que el otro día estaba muy feliz después del partido. No sé por cuánto tiempo. Hoy hace sol y mañana puede llover. Me gustó mucho el partido del otro día, pero mañana es otro partido. Tenemos que demostrar una vez más que vamos por el buen camino”.

El chileno Pellegrini se tomó un tiempo en la rueda de prensa previa al partido para dar su punto de vista de la actualidad de Leo Messi: “Creo que Messi, por más que pueda tener algunas cosas exteriores o un momento difícil o de tomar una decisión sobre su futuro, demuestra en cada partido que sigue siendo el Leo Messi jugador de todos los partidos desde que comenzó en el Barcelona. Es un jugador único, distinto, que ha llevado al Barcelona durante muchos años a la gloria. No creo que sea un factor decisivo del que nos podamos aprovechar. Factor decisivo es que nosotros hagamos un buen partido, con personalidad, sabiendo que nos enfrentamos a buenos jugadores. No cometer errores, tener rendimiento individual alto y mantener el espíritu que ha demostrado el equipo en los dos últimos meses y medio”

Koeman se mostró molestó con Di María

🔵🔴 Koeman (@FCBarcelona_es): 😡 "Lo de Di María es una falta de respeto" 📺 #Golazo pic.twitter.com/SesRhnIzb7 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 4, 2021

Tras la declaración del delantero argentino del PSG en la que decía que Messi estaba cerca de sumarse al club parisino, el entrenador holandés no pudo ocultar su malestar en rueda de prensa.

“Para mí es una falta de respeto hablar tanto sobre Leo, cuando Leo está jugando para el Barça y antes de una eliminatoria de Champions League contra ellos”, expuso Koeman.

'Hay muchas posibilidades'; Di María ve a Messi en el PSG en junio https://t.co/Bad2s3GNcz pic.twitter.com/GLo0N2fBId — MedioTiempo (@mediotiempo) February 4, 2021

El candidato a presidente culé, Joan Laporta, también se manifestó sobre el futuro de Leo Messi: “No será fácil porque está teniendo ofertas de clubes que dinero no les falta porque hay un magnate o un estado detrás. Pero Messi está a gusto aquí. Estoy convencido, por lo que conozco a Leo, que quiere quedarse. Ama al Barça y está muy bien en Barcelona. Gozo de la credibilidad de Leo que siempre me ha dicho que he cumplido lo que he dicho. Y esta es una máxima muy importante. No digo en tono prepotente que tengo experiencia, sino porque lo siento”.

Ansu Fati encendió las alarmas en el FC Barcelona

El pasado 9 de noviembre, Ansu Fati pasó por el quirófano y todos los cañones apuntaban a que el próximo 10 de marzo podía estar en el trascendental partido ante el Paris Saint-Germain por los Octavos de Final de la Champions League, situación que quedó prácticamente descartada.

Aunque parecía que el joven futbolista podía incluso acortar los plazos de recuperación, volvió a sentir molestias en su rodilla y no se descarta una tercera operación, por lo cual el regreso a los campos de juegos parecería estar más lejano.

