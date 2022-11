Bélgica vs Canadá: ¿Cómo ver el partido del mundial 2022 EN VIVO?

Canadá regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde 1986 con un partido el miércoles contra una selección de Bélgica que terminó tercera en 2018 y tiene el talento para hacer otra carrera por el título en Qatar.

En los EE.UU., el partido (hora de inicio a las 2:00 p.m. ET) será televisado por Fox (inglés) y Telemundo (español).

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del partido en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas para transmisiones en inglés y español, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver Qatar vs Ecuador en vivo en línea:

Previa del partido entre Bélgica vs Canadá

Bélgica ocupa el segundo lugar en la clasificación masculina de la FIFA y es el favorito para ganar aquí. El equipo canadiense ocupa el puesto 41 en el mundo, pero no planean ser fáciles de convencer.

“Queremos sorprender a la gente, porque creo que la gente todavía nos ve como perdedores; Canadá y la Copa del Mundo deberían estar felices de estar aquí”, dijo el mediocampista canadiense Jonathan Osorio, a través del Vancouver Sun. “Pero esa no es nuestra mentalidad. Estamos aquí para competir, para competir a un alto nivel. Creemos dentro de nuestro grupo, con la calidad que tenemos y nuestra hermandad podemos llegar tan lejos como queramos llegar”.

Bélgica tampoco es invulnerable. Los Diablos Rojos cayeron ante Egipto, 2-0, en un partido amistoso previo a la Copa, y el técnico Roberto Martínez dice que la derrota puede haber sido la revelación que su equipo necesitaba.

“No fue el resultado o el desempeño que esperábamos, pero tal vez lo necesitábamos”, dijo Martínez después de la derrota. “Egipto merecía ganar, por supuesto, pero este resultado es inaceptable antes de la Copa del Mundo. La mentalidad debe cambiar. Entonces, esta es una buena llamada de atención”.

Los mejores jugadores de Canadá incluyen al delantero del Bayern Munich Alphonso Davies y al mediocampista Atiba Hutchinson.

Los mejores jugadores de Bélgica incluyen al centrocampista Kevin De Bruyne y al delantero del Inter de Milán Romelu Lukaku.

Aquí hay un vistazo a las listas de ambos países que se dirigen a su enfrentamiento del Grupo F:

Bélgica:

• Arqueros: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges).

• Defensas: Toby Alderweireld (Royal Antwerp), Zeno Debast (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Benfica), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Timothy Castagne (Leicester)

• Centrocampistas: Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund)

• Delanteros: Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (AC Milan), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter Milan), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Leandro Trossard (Brighton).

Canadá:

• Arqueros: Milan Borjan (Crvena Zvezda), James Pantemis (CF Montreal), Dayne St. Clair (Minnesota United)

• Defensas: Sam Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikos, on loan from Vancouver Whitecaps), Alistair Johnston (CF Montreal), Richie Laryea (Toronto FC, on loan from Nottingham Forest), Kamal Miller (CF Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Joel Waterman (CF Montreal)

• Centrocampistas: Stephen Eustaquio (FC Porto), Liam Fraser (Deinze), Atiba Hutchinson (Besiktas), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC), Ismael Kone (CF Montreal), Jonathan Osorio (Toronto FC), Samuel Piette (CF Montreal), David Wotherspoon (St Johnstone)

• Delanteros: Tajon Buchanan (Club Brugge), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern Munich), Junior Hoilett (Reading), Cyle Larin (Club Brugge), Liam Millar (FC Basel), Ike Ugbo (Troyes)

