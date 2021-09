Barcelona vs Levante: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Barcelona quiere recuperarse y buscará un buen resultado como local en el Camp Nou ante el Levante. Aquí lo puedes ver en vivo.

El equipo dirigido por el holandés Ronald Koeman no levanta cabeza y está fuera de los puestos de clasificación a la Champions League y Europa League.

“No sólo es por un resultado, hay que analizar la actitud, la entrega… no me puedo quejar. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones y no hemos marcado, y por eso estoy descontento. Me quedo con la actitud y no con mi situación personal”, expresó el entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman.

Además agregó: “Hay que intentar siempre ganar cada partido. Hay que intentar ganar títulos, pero hay que ser realistas y ver la plantilla que tenemos y los que nos faltan. Nos faltan siete”.

Sobre su relación con Laporta: “El presi estaba en el hotel y nos hemos saludado. Hay más días para hablar, si el club quiere hablar”.

La sanción que recibió Koeman

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 💥 KOEMAN, 2 PARTIDOS de SANCIÓN por sus protestas contra el Cádiz. pic.twitter.com/m1N4shHru2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 24, 2021

El entrenador del club culé fue sancionado con dos fechas que no podrá sentarse en el banquillo por parte del Comité de Competición de LaLiga.

Según la entidad , el club no ha probado “como debería la existencia de un error material manifiesto” y en sus alegaciones a la expulsión a Koeman “da por buena, al menos parcialmente, la redacción del acta, y trata de justificar la acción del entrenador afirmando, sin probarlo, que se dirigió de modo tranquilo y respetuoso al árbitro”.

“Suspender por 2 partidos a D. Ronald Koeman, en virtud del artículo/s 120 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 700,00 y de 600,00 al infractor en aplicación del art. 52.”, expresa la nota del Comité.

La mirada de Ancelotti sobre el presente del FC Barcelona

🔵🔴 Ancelotti y la crisis del Barça: "No estoy contento si a un equipo no le salen las cosas" pic.twitter.com/UedUzKc9eE — MARCA (@marca) September 24, 2021

“Miro los partidos, me gusta el fútbol, no estoy contento si un equipo lo pasa mal. Miro, hago una evaluación y me enfoco en mi equipo, me gusta el fútbol y todos los partidos y nada más. No estoy contento si a un equipo no le salen bien las cosas, el Barcelona o cualquier otro”, dijo el DT del máximo rival.

Aunque no perdió aún en esta liga, el FC Barcelona consiguió 2 triunfos y 3 empates, algo bastante negativo para lo que nos tenía acostumbrado el gigante español y ya arrancó la danza de nombres de posibles sustitutos al frente del banquillo, con Xavi Hernández a la cabeza.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 26 de septiembre desde las 10:15AM ET, 7:15AM PT.

Un equipo de lujo el de @ESPN @ESPNDeportes para las emisiones de la #LaLiga en ESPN/ABC/ESPN Deportes en los Estados Unidos pic.twitter.com/0MoAD5k2Ab — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) August 9, 2021

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

