Afirman que el Barcelona pondrá en venta a 9 jugadores por iliquidez: ¿A quiénes?

Según informes, el Barcelona está dispuesto a vender hasta nueve jugadores del primer equipo este verano, a fin de aliviar las presiones financieras del club y dar cabida a nuevos fichajes.

Los gigantes catalanes reportaron deudas de más de $1.5 mil millones, a principios de esta temporada, y deben vender jugadores antes de poder permitirse traer nuevos refuerzos para fortalecer el equipo de Ronald Koeman.

Grandes nombres como Philippe Coutinho y Ousmane Dembelé están en la lista, según Darren Wells del Mirror.

El brasileño no ha logrado impresionar desde que se mudó del Liverpool, mientras que Dembelé será vendido si no firma una extensión de contrato este verano.

Los defensores Samuel Umtiti y Junior Firpo, que han tenido problemas de tiempo de juego esta temporada, están disponibles, mientras que Sergi Roberto también podría despedirse del Camp Nou. El egresado de La Masia ha perdido su lugar ante Sergino Dest y se encamina al último año de su contrato.

El delantero Martin Braithwaite también se ha considerado excedente a los requisitos, así como los jóvenes centrocampistas Carles Alena y Matheus Fernandes. El centrocampista Miralem Pjanic también está disponible, ya que no forma parte de los planes de Koeman para el futuro.

¿El Barça se prepara para un verano ajetreado?

El Barcelona ciertamente podría estar listo para un verano ajetreado, ya que el club intenta recortar el equipo y la masa salarial. Sin embargo, también se espera que los gigantes catalanes se fortalezcan y ya se han relacionado con varios movimientos de alto perfil.

Según los informes, el prolífico delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland, sigue siendo una de las principales prioridades para el nuevo presidente Joan Laporta. Sin embargo, el delantero ciertamente no será barato y también es buscado por muchos otros clubes importantes, lo que dificulta mucho cualquier trato.

El Barcelona también sigue vinculado a un movimiento de los agentes libres Memphis Depay y Georginio Wijnaldum. Sin embargo, existe cierto desacuerdo dentro del club sobre si realmente se necesitan los dos jugadores.

También se espera que el exdefensor Eric García regrese al Camp Nou procedente del Manchester City este verano, cuando expire su contrato. Sin embargo, el acuerdo parece haber tenido un problema y, según los informes, el Barça tuvo que reducir el salario inicial ofrecido.

El dilema de Dembelé del Barça

El Barça también tiene otro dilema cuando se trata de Dembélé. El delantero francés ha estado en buena forma esta temporada después de volver finalmente a estar pleno. Ya ha marcado 10 goles y se convirtió en un titular con Koeman.

El técnico holandés también dijo que quiere que Dembelé se quede en el club, después de verlo anotar un gol decisivo ante el Real Valladolid en La Liga, el lunes por la noche, según informó Marca.

“Por supuesto que es un jugador importante, lo ha demostrado hoy con su juego y sobre todo con su gol”, dijo el técnico. “La carrera de Ousmane esta temporada es muy buena, físicamente ha mejorado mucho, es la clave de su consistencia. Si depende de mí, por supuesto, me gustaría que se quedara con nosotros”.

Sin embargo, es posible que el Barça no tenga más remedio que vender a Dembelé si no firma una extensión de contrato pronto. El contrato actual del francés expira en 2022 y el club ciertamente no querrá verlo irse gratis el próximo año.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy