INFORME: Barcelona ya tiene plan para poder fichar a Erling Haaland: ¿Cómo lo harán?

El Barcelona tiene un plan para hacerse de la estrella del Borussia Dortmund Erling Haaland e irá “con todo” por el noruego de su selección en el período de transferencias del verano.

Se espera que Haaland deje al equipo de la Bundesliga a finales de la actual temporada y según informes cuenta con una cláusula de rescisión de €75 millones que entra en vigencia en el verano de 2022.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, está “decidido” a conseguir a Haaland y “ya ha tenido varias reuniones” con su representante Mino Raiola, según informaron Sam Marsden y Moises Llorens en ESPN.

Sin embargo, el entrenador Xavi también quiere fortalecer su defensa este verano, por lo que “con el fin de ahorrar dinero para un delantero, el Barca ha contactado a jugadores cuyos contratos vencen con sus respectivos clubes en los próximos 18 meses”.

Los jugadores en cuestión son los defensores del Chelsea, Cesar Azpilicueta y Andreas Christensen, quienes se encuentran sin contrato en el verano, así como también su compañero de equipo Marcos Alonso. El contrato del español vence en 2023 y posiblemente se encuentre disponible por un precio decente.

El lateral izquierdo Jose Gaya y el mediocampista del AC Milan Franck Kessie, quienes también se convertirán en jugadores libres en el verano, también son objetivos del Barcelona de cara a la apertura del período de transferencias del verano.

¿El ataque soñado del Barcelona?

La primera línea de los sueños del Barcelona consistiría en Ferran Torres, Haaland, y Ansu Fati, según Diario SPORT. Sin embargo, los catalanes necesitarían deshacerse de algunos jugadores para conseguirlo.

Memphis Depay, Luuk de Jong, y Martin Braithwaite podrían ser apartados en el verano para hacerle lugar a Haaland. De Jong está como préstamo y parece destinado a regresar a Sevilla, mientras que Memphis podría ser vendido este verano para evitar perderlo por nada en el 2023.

Braithwaite quiere permanecer en Barcelona pero parece que tendrá muy pocas oportunidades entre ahora y el final de la campaña tras la llegada de Ferran, Adama Traore, y Pierre-Emerick Aubameyang en la ventana de transferencias de enero.

Haaland promete mejorar

Seguramente a Haaland no le falten ofertas si es que decide que su tiempo con el Dortmund finalmente ha terminado. El jugador de 21 años ha convertido 16 goles en tan sólo 14 partidos de la Bundesliga esta temporada pero ha admitido que necesita mejorar, según fue informado por Sky Sports.

“Creo que puedo mejorar en todo. Si dices que mi llegada es buena, puedo mejorarla mucho. Puedo volverme más rápido, por lo que puedo mejorar eso. Puedo volverme más fuerte, por lo que puedo mejorar eso”, sostuvo. Pero si debería mejorar algo, eso sería no lesionarme, porque si no estoy lesionado jugaré muchos más partidos y rendiré aún mejor. Si me preguntaran por mis objetivos para el 2022, eso es no lesionarme, y los objetivos para el resto de mi carrera son no lesionarme. Eso es lo principal.”

Conseguir a Haaland ciertamente no será fácil para el Barcelona, aunque el delantero ha dicho previamente que cree que jugará en España en siguiente lugar, lo cual le da a los catalanes la esperanza de poder atraerlo hacia el Camp Nou.

