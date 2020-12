¡DAN MIEDO! Conoce los posibles rivales del Barça en octavos de Champions

El FC Barcelona del holandés Ronald Koeman, quedaron en la segunda posición del Grupo G en la Liga de Campeones, empatando a puntos iguales con la Juventus de Turín, luego de ser favoritos, dejaron escapar el liderato, tras la derrota del martes ante el equipo juventino 3-0 en el Campo Nou.

Esta es solo la primera derrota que sufrió el Barça en Europa en lo que va de temporada. A pesar de esto, el resultado le puede costar significativamente. Ahora, tendrán que sortear la suerte y enfrentarse al bombo de los ganadores de grupo, conformado por grandes nombres.

¡Sigue la página de Facebook de Barcelona de Ahoramismo y Heavy para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

¿El Bayern o Liverpool?

El FC Barcelona se enfrentará al actual campeón del certamen Bayern Munich, que defiende el titulo, al Liverpool, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund o Paris Saint-Germain en la siguiente ronda.

Las dos últimas eliminaciones del Barça en Champions League, estuvieron a manos del Bayern Munich y el Liverpool. Los bávaros derrotaron al Barça por goleada 8-2 en los cuartos de final la temporada pasada en Lisboa en su camino hacia la orejona.

Por su parte, el Liverpool remontó un marcador de 3-0 en contra para vencer al Barça 4-3 en el global en las semifinales del torneo en el año 2018-19. Los Rojos se coronaron campeones de Europa en esa edición.

El Barça seguramente estará dispuesto a evitar tanto al Bayern como al Liverpool. El equipo de la Bundesliga líder de su grupo, que también tenía al líder de La Liga, el Atlético de Madrid, mientras que los Rojos también ganaron con cierta comodidad y empataron a puntos con el Tottenham en la cima de la Premier League a pesar de perder a algunos jugadores clave por lesión.

El Manchester City también proporcionaría una dura oposición. Un enfrentamiento con el equipo ‘Citizen’ vería al Barça enfrentarse una vez más a su ex entrenador Pep Guardiola. El español ha disfrutado de gran éxito en el Etihad Stadium, ganando dos títulos de Premier League y la FA Cup, pero no ha podido conseguir el éxito en Champions League desde que dejó el Barça en 2012.

El PSG también es un posible rival en una eliminatoria que vería a Neymar enfrentarse a su ex equipo. El brasileño ha sido vinculado regularmente con un posible regreso al Camp Nou durante su tiempo en el club de la Ligue 1 y también admitió recientemente que está desesperado por volver a jugar con Lionel Messi.

Una eliminatoria entre el Barcelona y el PSG también traería recuerdos de la famosa ‘Remontada’ de 2017. Los franceses vencieron al Barça por 4-0 en el partido de ida en París, pero luego fueron goleados por 6-1 en el Camp Nou en una de las mayores remontadas que jamás se ha visto el torneo.

FC BARCELONA 6-1 PSG | Match highlights—- FC Barcelona on Social Media Subscribe to our official channel http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=fcbarcelona Site: http://www.fcbarcelona.com Facebook: http://www.facebook.com/fcbarcelona Instagram: http://www.instagram.com Twitter: http://twitter.com/FCBarcelona Google+: http://plus.google.com/+FCBarcelona Viber: http://chats.viber.com/fcbarcelona 2019-03-08T10:11:40Z

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

El sorteo de los octavos de final se llevará a cabo en Suiza el próximo lunes a las 6:00 am ET y verá a los líderes de grupo sortear la suerte contra los segundo de grupo. Los equipos que jugaron entre sí en el mismo grupo no se pueden enfrentar, mientras que los clubes de la misma federación nacional tampoco pueden jugar entre ellos en esta etapa.

Los últimos 16 partidos se jugarán a dos partidos (ida y vuelta) y comenzarán en febrero de 2021. Los ganadores de grupo también tienen la ventaja de jugar en casa en el partido de vuelta. La eliminatoria de vuelta tendrá lugar en marzo.

La UEFA también hará el sorteo de cuartos de final y semifinales de la competición el lunes. La final de la Liga de Campeones 2020-21 está programada para el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Ataturk en Estambul en Turquía.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Boca Juniors vs. Internacional de Copa Libertadores: ¿Cómo ver el Live Stream?