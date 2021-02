Convocatoria del Barça frente al Sevilla: ¿Quiénes se caen de la lista?

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, se queda sin jugadores importantes debidos a las lesiones, para el partido de ida de este miércoles ante el Sevilla por la semifinal de la Copa del Rey

Miralem Pjanic, Martin Braithwaite y Sergiño Dest se han sumado a Ronald Araujo en la lista de lesionados que se pierden el viaje al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan. Ronald Koeman no podía contar con el cuarteto de lesionados conformado por Ansu Fati, Gerard Piqué, Philippe Coutinho y Sergi Roberto, al que se le sumaron cuatro jugadores más.

El club dio una actualización sobre el problema físico del trío de lesionados en el sitio web oficial del club, pero no llegó a confirmar cuánto tiempo se espera que los tres jugadores estén por fuera de los terrenos de juego. Sergiño Dest tiene un “problema en el muslo derecho”, Pjanic tiene “dolor en el pie izquierdo” y Braithwaite “tiene un problema en el tendón de la corva”.

La situación de las lesiones hace que los jóvenes del FC Barcelona B Alex Collado, Ilaix Moriba y el portero Iñaki Peña hayan sido convocados con el primer equipo para el viaje a Sevilla.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

El técnico holandés, Ronald Koeman habló sobre los problemas de lesiones del equipo durante la rueda de prensa del martes, previa al partido contra el Sevilla. El técnico holandés dijo que no correrá riesgos con ningún jugador que tenga problemas físicos.

Algunos de mis jugadores físicamente no están al 100% y quiero tomar a los que sí lo están. No quiero correr más riesgos. Sabemos que tenemos muchos jugadores fuera, pero esa es la situación y no hay otra solución.