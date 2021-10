¿Cuáles son los cuatro nombres para reemplazar a Koeman?

Según los informes, el FC Barcelona agregó cuatro nuevos nombres a una lista de posibles candidatos para reemplazar a Ronald Koeman como técnico del Camp Nou tras la derrota del miércoles en la Liga de Campeones ante el Benfica.

Los catalanes han agregado al técnico de la Juventus Andrea Pirlo y al técnico de River Plate Marcelo Gallardo a una lista que ya incluye a Roberto Martínez y Xavi, según Moisés Llorens y Adriana García de ESPN.

El informe añade que el presidente del FC Barcelona “también podría optar por Albert Capellas” como una “solución urgente” para sustituir a Koeman de forma interina. Actualmente Capellas trabaja en la cantera del Barça y “cuenta con el respaldo” del asesor deportivo Jordi Cruyff.

El nombre final mencionado es el exjefe de RB Leipzig, Ralf Rangnick. Laporta “ya ha monitoreado” al alemán durante el verano cuando consideró por primera vez reemplazar a Koeman como técnico.

No se espera una decisión inminente sobre el futuro de Koeman. Según Marca, el holandés seguirá a cargo del partido de Liga del sábado contra el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano.

Un técnico que no volverá al Barcelona es el exjefe Luis Enrique. Al técnico español se le preguntó si Laporta se había puesto en contacto en una conferencia de prensa para anunciar su convocatoria para la Liga de Naciones el jueves, según informó Diario AS.

“No creo que tenga mi número de teléfono”, dijo. “Soy entrenador aquí por segunda vez y es mi costumbre cumplir mi palabra. Estaré aquí hasta que termine mi contrato, seguro. A pesar de mi orgullosa historia con ese club, no quiero involucrarme en los negocios de otras personas”.

Luis Enrique ganó el triplete en su temporada de debut con el Barcelona en 2014-15, pero se retiró como técnico cuando expiró su contrato en junio de 2017 después de tres años a cargo en el Camp Nou.

Experto dice la verdad sobre Martínez y Xavi

Martínez y Xavi son los dos nombres que más se han relacionado con el trabajo del Barcelona y el experto en fútbol español Guillem Balague ha ofrecido su opinión sobre el dúo a BBC Sport.

Balague ha explicado por qué Martínez es tan querido por los jefes del Barcelona a pesar de un período bastante decepcionante a cargo del Everton de la Premier League antes de hacerse cargo de Bélgica.

“Martínez es lo que busca Laporta”, explicó. “Es alguien que entiende al club, que tiene una admiración por Johan Cruyff y su filosofía y se ha adaptado bien allá donde ha estado. Juega el tipo de fútbol, construyendo desde atrás, jugando a través de los tercios, que el presidente quiere”.

Balague también ofreció una idea de por qué el excentrocampista Xavi puede no recibir la llamada para regresar al Camp Nou desde Laporta por el momento.

“Xavi es el que parece adaptarse mejor a los intereses de todos”, dijo Balague. “A la afición le agrada, a los medios de comunicación le agrada, está listo para hacerse cargo, no habrá problemas con el dinero y conoce el club. Daría el tipo de esperanza que todo el mundo necesita dado lo negativa que se ha vuelto la narrativa y lo haría mientras se arreglan las finanzas, lo que llevará mucho tiempo. Pero Laporta siente que aún no está listo y no quiere quemarlo. Necesita ser convencido”.

El partido del sábado contra el Atlético es el último partido del Barcelona antes del último parón internacional. El Barça podría decidir hacer después del partido que le daría al nuevo técnico dos semanas con su nuevo equipo antes de su próximo partido en Valencia el 17 de octubre.

