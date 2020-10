Aumentan los problemas del Barça antes del partido contra la Juventus

El FC Barcelona no ha tenido una buena semana tras sufrir las derrotas ante el Getafe y el Real Madrid de Liga, y los problemas del club se acumulan de cara al crucial partido del miércoles ante la Juventus por la Liga de Campeones.

El entrenador Ronald Koeman, quien no podrá contar para este duelo con Gerard Piqué por suspensión ni con el internacional brasileño Philippe Coutinho por problemas en los isquiotibiales, ahora los preparativos para el partido se han visto afectados aún más por la lesión del defensa suplente Òscar Mingueza.

El Barça ha anunciado que el jugador de 21 años sufrió una lesión en la pierna, dejando al club con solo dos centrales en forma para la eliminatoria del miércoles, Clement Lenglet y Ronald Araujo, de 21 años.

La forma de Lenglet también ha sido cuestionada antes del partido de Champions. El defensa concedió el sábado el penalti crucial ante el Real Madrid, y sus actuaciones son un “motivo de especial preocupación” para Koeman, según Hugo Cerezo de Marca.

Sin embargo, el francés necesitará dirigir la defensa en ausencia de Piqué junto al inexperto Araujo. El internacional uruguayo tiene solo ha disputado 20 minutos en Champions League y nunca ha comenzado de titular en la máxima competición europea.

El peor comienzo del Barça en 25 años

También habrá presión sobre Koeman para obtener un buen resultado en Turín. Las dos derrotas del equipo significan que las primeras victorias ante el Villarreal y el Celta de Vigo ya han sido olvidadas. De hecho, es el peor comienzo de temporada del club desde 1994-95, cuando solo se otorgaron dos puntos por una victoria, según Sport.

La única otra campaña que ha comenzado tan mal en los últimos 25 años fue la temporada pasada con Ernesto Valverde. El Barça también perdió los primeros partidos ante el Athletic Club y empató con el Granada. Valverde fue despedido en enero cuando el equipo encabezaba la tabla.

Sin embargo, el Barça pudo tener algo de confianza en su primer partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Ferencvaros. Los catalanes lograron una victoria de 5-1 sobre los campeones húngaros, pero se enfrentarán a una prueba mucho más dura en Turín.

Koeman tiene problemas con Griezmann

Ronald Koeman también debe averiguar qué hacer con el fallido delantero Antoine Griezmann. El francés ha comenzado los dos últimos partidos en el banquillo tras no aportar un gol o una asistencia en la temporada 2020-21.

Griezmann podría volver al once inicial con un Coutinho lesionado, pero no hay garantía de que vuelva directamente al equipo. Koeman podría optar por cambiar la posición de Lionel Messi y traer a Ousmane Dembélé o Francisco Trincao en una posición más amplia.

Los problemas del campeón del mundo en el FC Barcelona no han pasado desapercibidos, y el ex internacional francés Bixente Lizarazu ofreció algunos consejos al delantero en entrevista con Telefoot, según ha informado AS.

No encuentra su puesto, ya no puede jugar al fútbol con el Barça. Es una crisis de confianza. En algún momento es mejor cortarse la mano que el brazo. Que no dude en marcharse cuando no encuentre su lugar. Han pasado 18 meses, no solo dos … la situación es realmente crítica.

El último gol de Griezmann en el Barcelona llegó en julio en la victoria por 4-1 sobre el Villarreal por La Liga. Al francés le vendría bien redescubrir su toque goleador cuanto antes si quiere volver a encarrilar su carrera en el Barcelona.

