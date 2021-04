Jugadores del Barça hicieron fila para la foto con Messi y la Copa del Rey [VIDEO]

Los jugadores del FC Barcelona fueron vistos haciendo fila para poder tomarse una fotografía con el capitán del equipo, Lionel Messi y el trofeo de la Copa del Rey después de la impresionante victoria del sábado 17 de abril por 4-0 ante el Athletic de Bilbao.

Leo Messi marcó dos goles en la victoria, en la que podría haber sido su última final con el FC Barcelona, y fue nombrado MVP tras el pitido final. Los compañeros de equipo, incluidos Riqui Puig, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Miralem Pjanic, se turnaron para posar con el jefe después del pitido final.

Antoine Griezmann y Frenkie de Jong también marcaron cada uno un gol para que el Barcelona asegurara la Copa del Rey por 31ª vez y así ampliar el récord. También es el trofeo número 35 para Leo Messi con la camiseta del Barcelona.

La reacción de los jugadores del FC Barcelona tras el partido hizo que algunos aficionados se preocuparan de que esto pudiera significar que el capitán dejaría el club cuando expire su contrato al final de la temporada.

“No quiero ser el aguafiestas aquí, pero …Messi posa con la Copa y todos los compañeros y sus palabras sobre “es una Copa especial para mí también porque he estado en este club toda mi vida” … bueno, odio decirlo pero sabes lo que esto podría significar…”

