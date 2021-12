¿A qué jugadores intentará fichar el Barça en enero?

Puede que el FC Barcelona todavía se encuentre en una situación financiera difícil debido a las enormes deudas del club, pero sigue decidido a intentar reforzar la plantilla en la ventana de fichajes de enero y quiere añadir dos nuevos jugadores al equipo.

Los catalanes son conscientes de que será “muy complicado, extremadamente difícil” incorporar nuevos jugadores pero “trabajarán sin descanso” para intentar reforzar la plantilla de Xavi, según ha informado Jordi Carne de Diario Sport.

El delantero del Manchester City, Ferran Torres, sigue siendo un objetivo, pero las negociaciones “avanzan más lentamente de lo deseado”. Sin embargo, hay un “optimismo moderado” por parte de los jefes del Barça de que se puede llegar a un acuerdo.

La “idea” del Barça es también traer otro delantero y los objetivos incluyen a Dani Olmo, Karim Adeyemi, Timo Werner y Hakim Ziyech. Sin embargo, cualquier acuerdo dependerá de que el Barça se las arregle primero para deshacerse de los jugadores no deseados que hay actualmente en el club.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

No es de extrañar que el Barça esté mirando a jugadores con “perfil ofensivo”, dado que Sergio Agüero está de baja al menos tres meses por un problema cardíaco que puede incluso obligarlo a retirarse del fútbol.

El delantero internacional danés Martin Braithwaite también sigue fuera de juego tras someterse a una operación de rodilla en septiembre, mientras que Ansu Fati y Ousmane Dembélé han vuelto a sufrir lesiones esta temporada.

El futuro de Dembélé en el club también sigue siendo incierto con el alero fuera de contrato en el verano de 2022. El presidente Joan Laporta ha ofrecido una actualización sobre cómo van las negociaciones contractuales, según informó Marca.

“Hay un proceso, uno que va más lento de lo que nos gustaría”, dijo. “No puedo decirte nada específico porque todavía estamos trabajando en eso. Dembélé es un jugador muy importante para nosotros y puede dar mucho más de lo que tiene hasta la fecha. Puede ser un jugador destacado si logramos retenerlo. Seguiremos trabajando para que se quede. La situación contractual es la que es y es algo que heredamos, pero esperamos que pueda quedarse aquí”.

Según los informes, el francés está “insatisfecho” con la oferta de contrato actual del Barça, mientras que el club empieza a perder la fe en que continuaremos su carrera en el Camp Nou.

El internacional español Torres podría ser un reemplazo ideal para Dembélé si decide dejar el Camp Nou. El joven de 21 años se mudó al Manchester City desde Valencia en 2019 y ya ganó la Premier League y la Copa de la Liga con los Ciudadanos.

Torres también formó parte del equipo del City que llegó a la final de la Liga de Campeones en 2020-21 e impresionó en el camino, como lo demuestra Squawka Football.

Ferran Torres' last five #UCL games for Man City:

⚽️ vs. Porto

⚽️ vs. Marseille

⚽️ vs. Olympiakos

❌ vs. Porto

⚽️ vs. Marseille

They've found themselves a gem. pic.twitter.com/YLKmIfUniN

— Squawka Football (@Squawka) December 9, 2020