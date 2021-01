El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2020-21 tuvo lugar el viernes. La suerte deparó que al Barcelona le tocara el Granada. El equipo de Diego Martínez está a solo cuatro puestos de los catalanes en la máxima categoría española.

📌 KICK-OFF TIME CONFIRMED

⚽ Granada – Barça

🗓 Wednesday, February 3

⏰ 9:00pm CET

🏆 1/4 of the #CopaBarça

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/5k4hW8kfbU — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 29, 2021

El equipo de Ronald Koeman avanzó a los cuartos de final con una victoria por 2-1 sobre el Rayo Vallecano de Segunda División el miércoles, mientras que el Granada goleó 6-0 al Navalcarnero, de Segunda División B.

Aquí tenéis el cuadro completo de cuartos de final:

Granada vs Barcelona

Real Betis vs Athletic

Levante vs Villarreal

Almería vs Sevilla

Hay otros emparejamientos muy disputados que involucran a clubes de La Liga. El Athletic, campeón de la Supercopa de España, se enfrenta al Real Betis y el Villarreal al Levante. El equipo de categoría que queda en la competición es el Almería, de Segunda División, que recibirá al Sevilla.

Las eliminatorias serán a un partido y se jugarán entre el 2 y el 4 de febrero. Cualquier partido que esté empatado después de los 90 minutos irá a la prórrog. Al final de la prórroga, si sigue el empate, habrá penaltis.

Granada en el foco

El Barcelona jugó contra el Granada en La Liga a principios de enero y disfrutó de una cómoda victoria en Los Cármenes. El capitán Lionel Messi y el delantero Antoine Griezmann anotaron dos goles en la victoria de los visitantes por 4-0.

VideoVideo related to ¿qué equipo le he tocado al barcelona en cuartos de final de la copa del rey? 2021-01-30T18:13:01-05:00

El Granada se recuperó bien de la derrota al vencer por 2-0 a Osasuna en su siguiente partido, pero no ha podido ganar en sus dos siguientes partidos de Liga contra el Villarreal y el Osasuna.

La fácil victoria del jueves ante el Navalcarnero habrá aumentado la confianza y dejado al técnico Martínez orgulloso de sus jugadores, que tienen un calendario lleno de partidos, según el sitio web oficial del club.

“Quiero felicitar a todos mis jugadores. Este es nuestro cuarto partido en diez días fuera de casa. Fue un partido muy completo para el equipo, muy centrado, adaptándose a lo que necesitaba el juego y también con el acierto necesario para sacar adelante la eliminatoria. Lo que están haciendo estos jugadores solo puede describirse como extraordinario. Somos un equipo en mayúsculas. Seguimos vivos en tres competiciones.”

El Granada ahora recibe al Celta de Vigo en La Liga el domingo antes de enfrentarse al Barcelona. Los catalanes serán los favoritos para progresar y se han mostrado fuertes fuera de casa tras una racha de ocho partidos seguidos fuera del Camp Nou. La única derrota del Barça en ese tramo de partidos se produjo ante el Athletic tras la prórroga en la final de la Supercopa de España.

Sin embargo, el Barça ha tenido problemas en Granada recientemente. Los catalanes perdieron 2-0 en La Liga en septiembre de 2019 con el anterior entrenador Ernesto Valverde y sabrán que equipos como Sevilla, Valencia, Real Betis y Athletic han perdido en Los Cármenes de La Liga esta temporada.

Koeman habla de la gloria de la Copa

El técnico del Barcelona, ​​Koeman, dijo a los periodistas que su equipo está ansioso por ganar la Copa del Rey después de remontar para derrotar al Rayo Vallecano en los octavos de final gracias a los goles de Messi y Frenkie de Jong, según informó AS:

“Queremos ganar la Copa. Creo que esta es la mentalidad que ha demostrado nuestro equipo en todas las competiciones y trato de sacarle el máximo partido. Es importante, somos el Barça, pero no hay partidos fáciles.”

“Sabemos cómo son los partidos de Copa, no depende de la categoría de tu rival. Hay que trabajar mucho y jugar bien. El campo no era muy bueno para jugar nuestro juego. A pesar del estado del terreno de juego, hicimos un muy buen partido. Además, el equipo tenía la mentalidad adecuada para superar esta ronda.”

La Copa del Rey ciertamente parece ser la mejor oportunidad para el Barça de ganar un título esta temporada, ya que ya están 10 puntos por detrás del líder Atlético de Madrid en La Liga. El Barça también se enfrenta a una complicada eliminatoria de octavos de final en la Liga de Campeones contra el campeón francés, el Paris Saint-Germain.