¿Cuál es el plan del Barça para fichar a Erling Haaland?

Según los informes, el FC Barcelona ha ideado un nuevo plan para intentar tentar al delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland que fiche por el club catalán, en una transferencia que los catalanes saben que será muy difícil de lograr.

El prolífico noruego es uno de los jugadores más codiciados de Europa después de emerger como uno de los delanteros más contundentes del continente desde que fichó por el Dortmund. Un precio enorme y el interés anticipado de una gran cantidad de clubes importantes significa que el Barça puede tener dificultades para competir por lograr la firma del delantero.

Según Fernando Polo y Xavier Muñoz en Mundo Deportivo, el Barça quiere intentar “seducir” a Haaland para que ficha por el club este verano o el año que viene. Los catalanes sienten que pueden persuadir a Haaland y su séquito de que el Barça es la mejor opción “a corto, medio y largo plazo” por varias razones, aunque puede haber mejores salarios disponibles en otros equipos de fútbol.

El Barça le dirá a Haaland que puede jugar junto al capitán Lionel Messi y luego asumir un “papel enorme” y ser el protagonista del Camp Nou después de que el capitán ‘cuelgue las botas’. El club también le recordará a Haaland que la prioridad del Real Madrid es Kylian Mbappé, lo que significa que Haaland podría tener que jugar como suplente y cree que esto también podría funcionar a su favor.

Aún no está claro qué hará Haaland en los próximos meses, aunque su agente Mino Raiola ha dado una actualización sobre la situación del delantero. Raiola le dijo a Sport1 que el Dortmund dejó en claro que no quiere vender este verano, según informó Sky Sports.

“Puedo confirmar que he estado en Dortmund. Michael Zorc, director deportivo de Dortmund, dejó muy claro que no quieren vender a Erling”, dijo. “Lo respeto pero no significa que esté de acuerdo. No hay guerra entre el Dortmund y yo”.

Sin embargo, es posible que el Dortmund se vea obligado a cambiar de opinión, sobre todo si el club alemán se pierde la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada. El Dortmund se encuentra actualmente en el quinto lugar de la Bundesliga, distante siete puntos del cuarto lugar.

Haaland también tiene una cláusula de liberación de entre 75 y 100 millones de euros que entrará en vigor el próximo verano, según ESPN. Dortmund puede verse tentado a cobrar si recibe ofertas que superen esos números al final de la temporada.

