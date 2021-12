Barça eliminado de UCL: foto de Lenglet desató indignación en los Culés [VER]

El defensa del FC Barcelona Clement Lenglet se ha arriesgado a la ira de la afición compartiendo un abrazo y una broma con el delantero del Bayern de Múnich, Robert Lewandowski tras la derrota por 3-0 del equipo en la Liga de Campeones el miércoles 8 de diciembre.

El resultado significa que el Barça termina tercero en el Grupo E, detrás del Bayern y el Benfica, y sufre la vergüenza de abandonar la máxima competición europea y entrar en la Europa League.

Lenglet no pareció demasiado molesto tras el pitido final, ya que fue visto sonriendo y con el brazo alrededor del delantero rival después del partido en el Allianz Arena de Alemania, como lo demostró BT Sport.

Es poco probable que las acciones del defensa francés caigan bien entre los aficionados que vieron cómo su equipo volvía a ser derrotado en Europa. El resultado significa que el Barça ha perdido cinco de sus últimos nueve partidos de la Liga de Campeones y viene de la derrota ante el Real Betis la última vez en La Liga.

Hubo una reacción muy diferente a la derrota del Barcelona por parte del centrocampista de 17 años Gavi. El adolescente, que ha irrumpido en el primer equipo esta temporada, volvió a ser nombrado en el once inicial, pero fue retirado en el minuto 86′.

El Bayern ya iba 3-0 arriba y, tras el paso del equipo, el joven fue sustituido por el suplente Yusuf Demir. Sin embargo, Gavi dejó en claro lo herido que estaba por el resultado y la salida de su equipo de la Liga de Campeones.

Gavi fue visto saliendo de la cancha llorando y sacando su frustración también en la bandera de la esquina, como lo demostró el periodista Pol Alonso.

El técnico Xavi habló de la necesidad de iniciar una “nueva era” en el Barcelona tras ver cómo su equipo venció cómodamente al Bayern. Parece seguro que Gavi jugará un papel clave en los próximos años después de convertirse en un habitual del club y el país en 2021-22 a pesar de su corta edad.

La salida anticipada de la Liga de Campeones del Barcelona también es un golpe financiero para el club. El club perderá alrededor de 15 millones de euros y necesitará ganar la Europa League para estar cerca de recuperarlo, según Tom Allnutt de la AFP.

Barca will miss out on around €15m for failing to reach UCL last 16 and would now need to win the Europa League to make that up (r/up not far off but still short). That's also just comparing to the last 16. UCL quarter-final €€ is more than anything in the Europa League.

— Tom Allnutt (@TomAllnuttAFP) December 9, 2021