El Barcelona presiona para que Dembéle renueve su contrato

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha dejado claro que quiere que el delantero francés Ousmane Dembélé se quede en el club y firme un nuevo contrato con los catalanes.

El internacional de Francia aún no ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo contratoo, lo que significa que, tal como está, podría irse gratis el próximo verano. Se ha especulado que el Barça podría enviar a Dembélé a la grada si no renueva.

A Koeman se le preguntó sobre el delantero en una conferencia de prensa previa al partido el martes antes del choque de La Liga de Barcelona ante el Rayo Vallecano y dijo que es importante que el jugador de 24 años continúe en el Camp Nou, según informó ESPN.

“Lo más importante es que Ousmane se quede”, dijo. “Es un jugador importante con diferentes cualidades en ataque. El principal objetivo es renovar su contrato. Es otro problema si no quiere renovar. Necesitamos hablar como club sobre la mejor manera de lidiar con eso. Todavía no hemos decidido cuál será nuestra estrategia en caso de que no renueve”.

El Barcelona ya ha adoptado un enfoque duro con un contrato rebelde este año. El club no pudo llegar a un acuerdo con el centrocampista adolescente Ilaix Moriba y envió al joven a entrenar con el filial antes de venderlo al RB Leipzig.

¿Dembélé volverá jugar contra el Alavés?

Dembélé se está acercando a un regreso a la acción después de perderse el comienzo de la temporada. El atacante se sometió a una cirugía de rodilla en junio después de lesionarse en la Eurocopa 2020 jugando para Francia.

El jugador de 24 años ha vuelto ya a los entrenamientos de grupo con los catalanes, pero no ha sido incluido en la convocatoria de la jornada del próximo partido del Barcelona el miércoles 27 de octubre ante el Rayo Vallecano.

Javi Miguel de Diario AS ha informado de que Dembélé podrá “jugar unos minutos contra el Alavés” el sábado 30 de octubre y ciertamente en el próximo partido del Barcelona en el Dynamo de Kiev en la Champions League el martes 2 de noviembre.

Gnabry dice que Dembélé es “mejor que Mbappé”

El regreso de Dembélé será un impulso para el Barcelona. El talento del delantero nunca ha estado en duda, pero su carrera en el Barcelona se ha visto interrumpida repetidamente por una lesión que le ha traído una gran frustración.

Sin embargo, Dembélé sigue siendo muy admirado, como muestran los comentarios recientes de la estrella del Bayern Munich, Serge Gnabry. El mediocampista habló sobre el francés en un documental en Amazon Prime Video, según informó Goal.

“Dembélé es mucho mejor que Mbappé”, le dijo a lo que su compañero Thomas Muller respondió: “¿Qué quieres decir con mejor? Si pudiera driblar como Dembélé, también sería mejor”.

Joshua Kimmich luego se unió al debate y dejó en claro sus sentimientos sobre el tema. Añadió: “Si me piden que elija entre Dembélé y Gnabry o Coman, siempre tomaría Gnabry o Coman”, dijo. “¡Esta discusión de Dembélé me cabrea!”

El ex presidente del Barcelona, ​​Josep Maria Bartomeu, ha afirmado anteriormente que el club decidió fichar a Dembélé en lugar de Mbappé porque los entrenadores del club “querían un jugador para abrir el campo”.

