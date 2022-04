Barcelona criticado por ‘invasión’: ¿Cuántos apoyaron al Eintracht Frankfurt en Camp Nou?

El técnico del Barcelona, Xavi, criticó la actuación de su equipo en su sorprendente derrota en la Europa League ante Eintracht Frankfurt, aunque siente que se vieron obstaculizados por la abundancia de fanáticos alemanes que lograron ingresar al Camp Nou.

El club catalán tuvo que suspender la venta de boletos el miércoles después de que miles de simpatizantes del Fráncfort compraron boletos en el campo local, con estimaciones que sugieren que hasta 30,000 fanáticos viajaron a España para el partido del jueves.

En algunos medios se hablan de que el Barça “regaló al Camp Nou” y fueron mofados por el equipo que lo derrotó y su rival catalán, Espanyol.

Estos hinchas ingresaron al estadio tras haber compraron los carnets de los socios del club que terminaron no yendo el cotejo que ganó el cuadro alemán por 3-2 y llegaron a la semifinal de la Europa League.

Lejos de ser un ambiente intimidante para Frankfurt, se sintió más como un partido en casa y los bien apoyados visitantes anotaron dos veces en la primera mitad antes de ir 4-1 en el global después de un tercer gol en la segunda mitad.





Barcelona se recuperó en el tiempo de descuento, anotando dos goles tardíos, pero en verdad eso halagó a los anfitriones que carecían de la fluidez y el filo que los había visto 15 partidos invictos.

Xavi: ‘Parecía una final que un partido en casa’

“Es una decepción muy grande”, dijo Xavi en conferencia de partido. “Tenemos que felicitar a Frankfurt porque merecía clasificarse, pero no estuvimos bien.

“No sabíamos crear ocasiones y atacar, no jugamos como en los últimos partidos. El partido fue un golpe tras otro para nosotros.”





“Cometimos muchos errores. El tiro penal [en el primer tiempo] fue un error, el tercer gol fue un error. Tenemos que aprender de estos errores y criticarnos a nosotros mismos”.

Agregó: ‘Esto es una decepción para mí, pero permítanme decir que esto es parte del proceso por el que estamos pasando. Creo que desde noviembre hemos cambiado muchas cosas. La derrota es parte del fútbol, a pesar de lo que pasó hoy debemos seguir creyendo”.

“Esperaba que 70.000 hinchas del Barcelona llenaran el Camp Nou, pero no fue así. [La presencia de aficionados alemanes] fue un error de cálculo y el club lo está revisando. Parecía más una final que un partido en casa,” añadió.

“Francamente, estoy decepcionado y los jugadores también. Necesitábamos un ambiente y no estaba allí. Esperábamos que más fans nos apoyaran”.

“El ambiente en las gradas no nos ayudó, eso está claro. Nos afectó y no estuvimos bien, aunque esto no es una excusa porque en el campo tampoco estuvimos lo suficientemente bien,” finalizó.

Escándalo por la reventa de boletos a fanáticos visitantes

Fuera de la eliminación del Barcelona en un partido en el que tuvo unas fallas garrafales en defensa, la gran historia fue la cantidad de visitantes que colmaron al Camp Nou.

Este fue un tema insólito ya que se estimó que alrededor de 30 mil espectadores alemanes llegaron con entradas al estadio gracias a se comienza a divulgar que fueron vendidos por los mismos fanáticos del Barcelona.

Esto comenzó a ser tema de tendencia en redes sociales horas antes del partid cuando los hinchas de equipo teutón llegaron a la Ciudad Condal y tomaron las calles de la ciudad cantando.

Los socios del Barsa estarán enojados con los jugadores. Pero que vengan 30 mil tipos y te llenen tu estadio, habla un poco de los socios también. Nunca vi a un equipo ser visitante en casa

El club promete tomar medidas

La dirigencia del club estaba muy molesta por lo ocurrido y prometió tomar cartas en el asunto. El presidente Joan Laporta ya prometió tomar cartas en el asunto, según un informe de La Vanguardia.

“Me siento avergonzado de lo que he visto como presidente. Lamento mucho lo que ha pasado, hoy he sentido vergüenza”, dijo el presidente en la televisión catalana el jueves.

“Las 34.440 entradas que el club puso a la venta, que corresponden a las que los abonados se acogieron a la excedencia, eran entradas que incorporaban la restricción de que no podían ser compradas con tarjetas de crédito alemanas ni desde ninguna dirección IP de ese país,” afirmó.

“Estamos valorando la información con el departamento de ticketing, pero todo apunta a que se han producido ciertas actuaciones que no se tendrían que haber producido nunca. No podemos evitar determinadas situaciones, pero a partir de ahora tendremos que ser mucho más estrictos y no permitir ciertas actuaciones que hasta ahora se han permitido porque siempre se había hecho así.”

“Tomaremos medidas y esto no volverá a pasar. Ha sido muy grave”. “Tenemos una parte de la información, pero necesitamos tiempo para procesarla y entonces tomaremos medidas,” finalizó.

