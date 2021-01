El Barça ya tiene rival en Copa del Rey ¿Qué equipo es?

El FC Barcelona se medirá ante el Cornellà en un derbi catalán por la tercera jornada de la Copa del Rey 2020-21.

🏆 We will face @ue_cornella in the Copa del Rey round of 32!

🔵🔴 #CopaBarça pic.twitter.com/y9fFHCkg9K

