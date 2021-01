FC Barcelona vs Athletic de Bilbao: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona recibe este sábado a Athletic Club de Bilbao por la fecha 21 de la Liga en el estadio Camp Nou. Será el tercer enfrentamiento entre estos dos equipos en lo que va del mes de enero de 2021. El equipo Culé se ubica en la cuarta posición, a diez puntos del líder Atlético de Madrid.

Los catalanes y los vascos se enfrentaron el 6 de enero de 2021 en un encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Liga, un partido que estaba pendiente desde el mes de septiembre. El FC Barcelona se impuso 3 a 2 en San Mamés con un doblete de Lionel Messi.

7⃣8⃣1⃣8⃣ kilómetros…

8⃣ partidos…

3⃣2⃣ días… … lejos del Camp Nou 🔜 Barça – Athletic — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 30, 2021

El 18 de enero volvieron a verse las caras en Arabia Saudita por la Supercopa de España. Fue triunfo de los vascos por 3 a 2. En este encuentro, el delantero argentino del equipo Culé vio la roja por un manotazo a Asier Villalibre.

CONVOCATORIA I Marcelino cita a 2⃣2⃣ jugadores para el partido ante el @FCBarcelona_es de mañana. #BarçaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/Njv6TZknqH — Athletic Club (@AthleticClub) January 30, 2021

Se filtra informe técnico de la Secretaría Técnica del FC Barcelona

Este sábado, medios españoles filtraron un informe confidencial confeccionado por la secretaría técnica del FC Barcelona que encabeza Ramón Planes.

En dichos documentos se evalúa la situación de varios futbolistas de la plantilla del FC Barcelona como así también se mencionan a jugadores de otros equipos como potenciales refuerzos en el mercado de pases.

Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, le restó importancia al asunto en rueda de prensa.

“Siempre es importante que el club trabaje para mejorar la plantilla. Si no es ahora, será en verano. No me molesta que el club haga este trabajo. Los jugadores tampoco pueden estar molestos. No veo problema”, dijo en la conferencia de prensa previa al duelo frente al Athletic Club de Bilbao.

Marcelino: “Tenemos que limitar a Messi al máximo”

🎙️ Marcelino 🗣️ "Los jugadores no se sienten inferiores a nadie. Han demostrado que con su optimismo, valentía y ambición pueden ganar a cualquiera" 🗣️ "Vamos al Camp Nou a ganar" 📺 Rueda de prensa completa 👉 https://t.co/gTOvJXdF23#BarçaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/flUY9Za8qe — Athletic Club (@AthleticClub) January 30, 2021

Marcelino, entrenador del Athletic Club de Bilbao, dijo que la clave de su equipo en el duelo ante el FC Barcelona será “limitar a Lionel Messi al máximo”.

“Messi acapara un altísimo porcentaje de participación y decisión en el aspecto ofensivo del Barça. Partiendo de nuestros conceptos, no vamos a hacer un marcaje individual a Messi, pero sí que tenemos que limitar al máximo su participación, y cuando lo haga, estar lo suficientemente atentos. Hay una serie de acciones que el Barça realiza asiduamente”, declaró el entrenador en la rueda de prensa al partido de este domingo en el Camp Nou.

Ante el FC Barcelona, Marcelino dirigirá su sexto partido como entrenador del Athletic Club de Bilbao.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 31 de enero desde las 2PM ET, 12PM PT.

BeIN SPORTS y beIN SPORTS en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos.

El contenido de Fanatiz varía según tu ubicación geográfica. Dependiendo de ello, puedes acceder a ligas y canales deportivos como: LaLiga de España, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y más a través de beIN SPORTS; Superliga Argentina, Copa Argentina, TyC Sports Internacional, partidos de las ligas de Francia, Portugal, Perú, Colombia y Ecuador; RCN Nuestra Tele, Perú Mágico, Real Madrid TV, Sevilla TV y más. Recuerda chequear la disponibilidad en tu región antes de contratar el servicio.

Fanatiz brinda el precio más competitivo para disfrutar tus competencias favoritas. Tanto el precio como los contenidos disponibles varían según tu ubicación geográfica. Por eso te recordamos chequearlos antes de contratar el servicio.

Para suscribirte a Fanatiz

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN SPORTS y/o beIN SPORTS en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn SPORTS y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN SPORTS y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS Connect. Cuesta $10 por mes:

Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Barcelona vs Levante (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

LEER MÁS: PSG de Francia interesado por Leo Messi: ¿Cuándo planean contratar a la estrella del Barcelona?



Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue a AhoraMismo en Instagram