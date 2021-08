Athletic Club vs Barcelona: Hora y Cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona de Ronald Koeman busca los tres puntos en su difícil visita al Athletic Club. Aquí lo puedes ver en vivo.

“Sabemos que San Mamés siempre es un partido complicado. El Athletic ha mejorado. Han hecho una pretemporada de seis semanas y se nota. Es un equipo fuerte y sabeos lo que nos vamos a encontrar”, expresó Koeman en la conferencia de prensa previa.

Koeman repite convocatoria ante el Athletic. Bajas Dembelé , Ansu,Coutinho, Stegen y Aguero. No entran Collado,Umtiti y Pjanic pic.twitter.com/b6kS1V9vxX — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 20, 2021

“Tenemos mucha experiencia de jugar contra ellos. El año pasado jugamos cuatro partidos contra ellos. Tenemos que estar muy bien con balón y con posicionamiento rápido. Evitar el juego físico, queno es nuestra virtud y sí la suya. Es un gran partido. Ellos no nos pueden sorprender ni nosotros a ellos. Sabemos lo que se puede esperar”, agregó.

Sobre el gran presente de Braithwaite dijo: “Sabemos la situación del club. Si hay interés por un jugador, escuchamos. Martin es un jugador que nos va muy bien. Juega en difrerentes posiciones y el otro día demostró que es útil. Por mí, yo creo que tiene que quedarse”.

Coutinho empieza a ganarse un lugar en el equipo

Cuando todo parecía que el brasileño estaba más afuera que adentro, ante la confirmación provisoria de su continuidad, Koeman dijo que puede ser importante para el club de la ciudad Condal.

“Está fuera porque creo que necesita una semana más con el grupo antes de ser convocado. Cuento con él porque es un gran jugador . Creo que puede ser importante para el Barça. Necesitamos gente como él. Hemos perdido gol con Messi y él es uno de esos jugadores, sí que de verdad cuento con él para esta temporada”, expresó.

El Leipzig, a la carga por Ilaix

El futuro de Ilaix Moriba parecería estar en la Bundesliga y ha generado gran revuelo entre la afición y los dirigentes del club culé.

“He hablado con él hace dos o tres semanas. Más como persona que como entrenador del Barça. Su situación es horrible, para mí. Tiene 18 años, es jove. Ha tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo. Es futuro del club. Y está en una situación que no juega. Sé que el club le quiere ofrecer al jugador. Mi consejo es que el dinero no es lo más importante. Es jugar partidos. El jugador con su gente decide diferente y yo estoy decepcionado con eso. Eso no es lo más importante”, expuso Koeman al ser preguntado.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este sábado 21 de agosto desde las 4PM ET, 1PM PT.

Un equipo de lujo el de @ESPN @ESPNDeportes para las emisiones de la #LaLiga en ESPN/ABC/ESPN Deportes en los Estados Unidos pic.twitter.com/0MoAD5k2Ab — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) August 9, 2021

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

ESPN +

LEER MÁS: Gerard Piqué: ¿jugará ante el Athletic de Bilbao pese a su lesión?

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook

Sigue a AhoraMismo en Instagram