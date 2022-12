¿Cuándo fue la última vez que Argentina ganó un mundial de fútbol?

Tras el partido de semifinales entre Argentina vs Croacia, la “albiceleste” dio el golpe en la mesa y goleó a los croatas 3-0. Con este nuevo triunfo, los argentinos se metieron en la final del próximo domingo 18 de diciembre, con la ilusión de ganar un nuevo mundial en su historia, luego de 36 años de sequía.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, se meten de nuevo en una final de Copa del Mundo, luego de disputar la final del 2014 frente Alemania. Partido que no pudieron ganar. Luego de esto, la celeste y blanca, ha disputado varias finales de torneo continentales, pero solo pudo consagrase campeón de América en el 2021 tras ganar la final ante Brasil en el Maracaná.

Pero, ¿Cuándo fue la última vez que ganó Argentina el mundial?, aquí te daremos un repaso de la historia de los argentinos en Copas del Mundo. Argentina ha participado en 17 ediciones del Mundial de las cuales solo ha ganado dos en el año 1978 y 1986.

Mundial de México 1986

La última vez que los argentinos lograron alzar la copa del mundo fue en el Mundial de México 1986, dirigida por Carlos Salvador Bilardo y de la mano de su máxima estrella, Diego Armando Maradona llegaron a la final disputada el 29 de junio de 1986 frente a Alemania Occidental, en el Estadio Azteca de México. Para este partido Argentina se impuso 3-2, gracias a los goles de Jose Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga.

Alineación de Argentina en la final del Mundial 1968 ante Alemania Federal: Nery Pumpido; José Cuciuffo, José Luis Brown, Óscar Ruggeri; Sergio Batista; Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Héctor Enrique; Julio Olarticoechea; Jorge Valdano y Diego Maradona (C).

¿Cómo fue el camino de Argentina hacia la final?

Argentina formó parte de Grupo A, en el cual ganó 3-1 ante Corea del Sur, empató 1-1 ante Italia y ganó 2-0 contra Bulgaria, quedando líder del grupo. Para los octavos de final, se vio las caras contra Uruguay en el clásico del Río de la Plata, partido que ganó 1-0 gracias a un gol de Pedro Pasculli.

Para los cuartos de final Argentina enfrentó a Inglaterra ganando 2-1 , partido en el que Diego Maradona marcó el ‘Gol del Siglo’ y la ‘Mano de Dios’. El “10” anotó un doblete para llevar a la “albiceleste” hasta semifinales del torneo.

Bélgica fue el siguiente rival, pero Argentina no arrugó y jugó uno de sus mejores partidos, gracias a un doblete de Maradona para un marcador 2-0.

Mundial de Argentina 1978

Este fue el primer mundial conseguido por los argentinos, quienes organizaron ese año la Copa del Mundo. En esta ocasión, los argentinos llegaron a la final del el 25 de junio de 1978 para disputarla frente a Países Bajos en Estadio Monumental. La “Naranja Mecánica” que era favorita para llevar el trofeo, pero, Mario Alberto Kempes dio el golpe primero, para darle ventaja a Argentina, partido que terminaría 3-1. De esta manera, el anfitrión alzaría por primera vez el trofeo y regresaría la Copa a Sudamerica,

Alineación de Argentina en la final del Mundial 1978 ante Países Bajos: Ubaldo Fillol; Jorge Olguín, Luis Galván, Daniel Passarella (C), Alberto Tarantini; Osvaldo Ardiles, Américo Gallego, Mario Kempes; Daniel Bertoni, Leopoldo Luque y Alberto Ortiz.

Todas las finales de Argentina en Mundiales

Aunque Argentina solo ha podido ganar dos mundiales, ha disputado varias finales de la Copa del Mundo quedando subcampeón del torneo.

• Mundial Uruguay 1930: Argentina perdió la final contra Uruguay 4-2.

• Mundial Italia 1990: Argentina perdió contra Alemania Occidenta 1-0.

• Mundial Brasil 2014: Argentina perdió 1-0 gracias a un gol de Mario Gotze.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial de Qatar 2022?

La final del Mundial de Qatar 2022 se jugará a las 10:00 a.m. hora de Estados Unidos el próximo domingo 18 de diciembre. Luego de ello del partido, se realizará al ceremonia de clausura.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 10:00 a.m. ET) será televisado por Fox (inglés) y Telemundo (español).

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del partido en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Fox y vienen con una prueba gratuita.

¿Dónde ver en TV y online la final del Mundial 2022?

La final del Mundial 2022 de Qatar, se podrá ver en Estados Unidos por medio de Fox (inglés) y Telemundo (español).

• España: Gol Mundial y La 1

• Colombia: Canal RCN y DIRECTV Sports

• Argentina: DIRECTV Sports, TyC Sports y por televisión pública

• México: Sky Sports, Televisa, TUDN/TV Azteca y Vix+

• Estados Unidos (Costa Este y Costa Oeste): Fox, FS1, Telemundo, Universo.

