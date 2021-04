Árbitro le pidió un autógrafo a Messi: No vas a creer lo que hizo el jugador

El capitán del Barcelona Lionel Messi es todo un acto de clase dentro y fuera de la cancha.

Y la generosidad del argentino, se ha destacado una vez más.

El árbitro asistente Octavian Șovre, ha estado en los titulares esta semana después de ser visto pidiéndole a Erling Haaland que le autografiara sus tarjetas rojas y amarillas, después del choque de la Liga de Campeones del Borussia Dortmund con el Manchester City.

According to Romanian FA, referee Octavian Sovre requested Erling Haaland’s autograph to raise funds for an autism centre he helps with. #RoyalSports #SportsCenter pic.twitter.com/ge4ZhxtG2K — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) April 8, 2021

Desde entonces, se reveló que las tarjetas se subastarán este mes con fines benéficos en Facebook, para ayudar a las personas autistas en el centro SOS Autism Bihor de Hungría, según informó The Guardian.

Șovre ha concedido una entrevista a Playsport.ro para hablar sobre el gesto. Allí mencionó también el hecho de que una vez le pidió a Messi un favor similar y se quedó sorprendido por cómo respondió el capitán del Barcelona.

“Una situación especial es la de Lionel Messi. Hablé con él, más sobre este tema. Me escuchó y cuando supo de qué se trataba, me firmó 9 tarjetas, no una”, explicó el árbitro. “Te das cuenta de que no le habría pedido eso, pero quedó impresionado cuando le hablé de las personas que se beneficiarían de estas firmas”.

Messi listo para récord Clásico

Messi se está preparando actualmente para el crucial Clásico del sábado contra el Real Madrid, donde el argentino podría sumar otro récord a su colección. El argentino está en línea para igualar a Sergio Ramos en lo más alto de la lista de apariciones en el famoso partido.

El capitán del Real Madrid se perderá por una lesión en la pantorrilla, pero ha jugado más partidos en el Clásico que ningún otro jugador. Sin embargo, Messi igualará su récord de 45 salidas al Clásico si se presenta, como se esperaba, el sábado en el Estadio Alfredo Di Stefano.

El capitán del Barcelona ciertamente luce en buena forma en los entrenamientos para lo que es un juego imprescindible para ambos equipos, ya que su objetivo es mantener la presión sobre el líder Atlético de Madrid en La Liga.

Messi is ready 👀 pic.twitter.com/9Yt6zWCi1l — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 8, 2021

Messi ya es el máximo goleador de la historia del Clásico. El jugador de 33 años ha encontrado el fondo de la red 26 veces contra los Blancos y buscará extender ese récord el sábado.

Messi respaldado para quedarse en el Barcelona

El futuro del capitán del Barcelona sigue siendo objeto de especulaciones de cara a las últimas semanas de la temporada con su contrato en el Camp Nou que expira al final de la temporada.

Messi pidió irse el verano pasado, pero muchas cosas han cambiado en el Barça desde entonces y hay un renovado optimismo de que se quedará. El excompañero argentino Franco Di Santo le dijo a Nizaar Kinsella de Goal que espera que el delantero se quede en el Barça.

“Sería genial para quien lo fiche en la Premier League o en Italia. Verlo en otro contexto sería genial”, dijo. “Sin embargo, me gustaría que se quedara en el Barcelona para construir su legado. Si yo fuera él, ignoraría todo lo que la gente diga y haría lo que dice mi corazón. Haría lo mejor para mi familia y para mí. Quizás eso sea para hacer que Barcelona vuelva a ser fuerte”.

Ronald Koeman parece estar construyendo un nuevo equipo emocionante en el Barça con jóvenes impresionantes como Pedri, Ilaix Moriba y Sergino Dest brillando esta temporada, y no hay duda de que el holandés querrá que Messi continúe y ayude a nutrir a los jóvenes talentos en el Camp Nou.

