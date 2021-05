Anthony Davis reta a su equipo por la actual mala racha ¿qué dijo?

Los Angeles Lakers están oficialmente en la peor crisis de las últimas dos temporadas. Han perdido seis de sus últimos siete partidos y no se los vio jugar bien. LeBron James y Anthony Davis están de regreso, pero está claro que aún necesitan tiempo para recuperar el ritmo. Con los playoffs a solo unas semanas de distancia, los Lakers necesitan resolver la situación rápidamente.

La mayor preocupación sin duda es cómo está jugando Davis. Él no estaba jugando bien antes de su lesión y no se lo ha visto bien desde que regresó tampoco. LeBron seguramente se recuperará pero es difícil saber si Davis podrá hacerlo. El pívot superestrella fue brutalmente honesto tras la reciente derrota del domingo ante los Toronto Raptors por 121-114.

“El equipo entero está en una especie de crisis en este momento, una sequía. No tanto de manera individual sino colectiva, en ambos lados del balón,” dijo Davis. “Esto es lo más bajo que he estado en mucho tiempo… pero solo se puede ir hacia arriba. No podemos caer más bajo que esto.”

Incluso cuando LeBron y Davis no estaban jugando, los Lakers jugaban bien y pudieron mantener el quinto puesto en la conferencia del oeste. Ahora están en un triple empate por el quinto lugar, pero gracias a los desempates, los Lakers se encuentran en el séptimo puesto. Si no mejoran su posicionamiento, los Lakers tendrán que competir en un partido play-in para poder clasificar a los playoffs.

Kuzma dice que los Lakers no son lo suficientemente buenos ahora

Es obvio que los Lakers no están en sintonía ahora. Ninguno está jugando consistentemente y las superestrellas tampoco están jugando a un nivel suficientemente bueno como para sacar al equipo de la crisis. El año pasado, se elogiaba a los Lakers por su excelente química . Sin embargo, Kyle Kuzma reconoció que la química es un problema este año.

“No pienso que estamos enchufados en este momento. Pienso que no estamos en buen estado y no somos lo suficiente buenos ahora,” le dijo Kuzma el domingo a Dave McMenamin de ESPN. “No estamos unidos – ni el equipo, ni el staff, nadie.”

El equipo de Los Angeles no tiene mucho tiempo para resolver las cosas . El equipo no enfrentó mucha adversidad la temporada pasada, así que esta es la primera vez en mucho tiempo que este grupo realmente tiene problemas Está en manos de LeBron y Davis ayudar al equipo para que puedan superar esta situación.

Davis cree que los Lakers necesitan jugar con personalidad

Los Lakers son los campeones defensores, pero no están jugando como si lo fueran. Bajo ninguna circunstancia deberían perder ante equipos pobres como los Kings y Raptors. Davis señaló que al equipo actualmente le hace falta personalidad.

“No es divertido cuando estás perdiendo, pero al fin y al cabo somos campeones, hombre. Es como, nosotros somos los campeones. Somos los campeones defensores,” dijo Davis. “Así que tenemos que jugar de esa forma y jugar con un poco más de personalidad.”

Jugadores como Rajon Rondo y Dwight Howard aportaron en su momento mucho carácter al equipo pero ya no están aquí. Los Lakers necesitan recobrar la confianza. Si no logran hacerlo, va a ser un final de temporada enormemente decepcionante.

