Anthony Davis recibe noticias positivas sobre su regreso: ¿Cuándo regresa?

Anthony Davis fue visto trabajando antes del último partido de Los Angeles Lakers, con un aparato ortopédico voluminoso en la rodilla izquierda lesionada.

Si bien el aparato ortopédico inicialmente podría haber causado cierta preocupación, todo es parte del plan para Davis, quien será evaluado tan pronto como este fin de semana. De hecho, el solo hecho de que estuviera en la cancha participando en algunas actividades de baloncesto fue una gran ventaja en su recuperación. El Dr. Rajpal Brar analizó el estado de Davis y lo que significa.

Este es un indicador muy positivo porque nos dice que está progresando a un nivel más alto de intensidad y respondiendo bastante bien. Aunque el equipo ha dicho que será reevaluado en la cuarta semana, la realidad es que el fisio y el personal de entrenamiento están evaluando a Davis diariamente y si no respondiera bien, no estaría en la cancha haciendo estas actividades. ”, dijo Brar cuando desglosaba la situación en un video en Silver Screen and Roll. El siguiente gran paso en su progresión aquí será hacer ese movimiento lateral de lado a lado. Una vez que veamos eso, será cuando realmente estará cerca de ser autorizado para un regreso completo a las actividades”.





Davis cayó a la mitad del tercer cuarto contra los Timberwolves el 17 de diciembre cuando el alero Jaden McDaniels rodó sobre sus piernas. David cojeó hasta la línea lateral y se abrió paso por el túnel. Davis tropezó y se sentó en el suelo una vez que bajó unos pocos escalones. Davis ya estaba amamantando la rodilla y la revisaron dos veces esa semana. Se perdió dos juegos a principios de mes por dolor en la rodilla izquierda.

Lakers planean usar formaciones más pequeñas hasta que regrese Davis Por primera vez en su carrera, LeBron James ha estado registrando algunos minutos importantes de pívot. Se espera que Davis registre la mayoría de los minutos en el centro después de regresar, mientras que James continuará respaldándolo cuando tome asiento.

“Creo que verás a Anthony jugando mucho en el 5, y cuando Anthony está fuera (del juego), tenemos las alineaciones que hemos estado jugando ahora con LeBron básicamente jugando como centro”, dijo el entrenador de los Lakers, Frank Vogel dijo esta semana. “Es la dirección en la que creo que vamos a aterrizar con este grupo hacia la segunda mitad de la temporada, y estamos viendo beneficios obvios en este momento que sentimos que mejorarán aún más cuando regrese Anthony. .”

Los Lakers todavía tienen a los centros tradicionales Dwight Howard y DeAndre Jordan en la lista, pero confiarán más en la capacidad de creación de jugadas de Davis y James.

“Esa es la belleza de ellos, que son versátiles como creadores de juego y protectores, ¿sabes a lo que me refiero?” dijo Vogel—. “Y lo que hemos hecho es abrir la pintura y sentimos que beneficiará a ambos muchachos en ese rol”.