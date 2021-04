Club América vs. Cruz Azul: ¿Cómo ver el Live Stream?

El siempre esperado enfrentamiento del Clásico Joven se jugará este sábado 17 de abril, cuando el Club América y Cruz Azul se enfrenten en el Estadio Azteca por la jornada 15 de Liga MX.

Previa del Club América vs. Cruz Azul

Los dos mejores equipos de la Liga MX como lo son Club América y Cruz Azul se enfrentarán este sábado 17 de abril, en un juego que podría tener importantes implicaciones en el primer puesto de los playoffs.

Cruz Azul ha ganado una docena de partidos consecutivos de liga y no ha perdido desde enero. Cruz Azul aplastó a Arcahaie la última vez, ganando 8-0. Ocho jugadores anotaron para el equipo en la victoria aplastante que se decidió desde el principio.

El técnico de La Máquina, Juan Reynoso, no estará en la banca durante el partido, ya que está cumpliendo una suspensión tras un enfrentamiento con un árbitro.

Jonathan Rodríguez lidera actualmente a Cruz Azul con siete goles, con Roberto Alvarado el siguiente más alto con solo tres. Luís Romo es el mejor asistente del equipo con cinco en 11 partidos.

El Club América estaba en su propio camino, ganando siete de sus últimos ocho partidos antes de caer 1-0 ante Olimpia la última vez en un juego de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Antes de la derrota, América había ganado tres partidos seguidos, anotando múltiples goles en cada uno de esos juegos, pero sin mantener la portería a cero.

Henry Martin es el máximo goleador de América, anotando seis goles en 12 juegos. Roger Martínez tuvo cuatro goles , mientras que Pedro Aquino anotó solo tres.

POSIBLES ALINEACIONES

Club América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Emanuel Aguilera, Luis Fuentes; Richard Sánchez, Pedro Aquino, Alvaro Fidalgo; Sebastián Córdova, Roger Martínez, Giovani dos Santos.

Cruz Azul: Jesús Corona; Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez, Joaquín Martínez; Rafael Baca, Luis Romo; Roberto Alvarado, Guillermo Fernández, Orbelin Pineda; Jonathan Rodríguez.

América tiene probabilidades de +145 para lograr la victoria, mientras que Cruz Azul figura en +190 para ganar. Un empate tiene probabilidades de +210.

