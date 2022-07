Amanda Nunes abierta a concretar trilogía con Valentina Shevchenko

El presidente de UFC, Dana White, mostró interés en enfrentar a las campeonas Amanda Nunes y Valentina Shevchenko entre sí para una pelea de trilogía.

Nunes retomó su trono de peso gallo el sábado por la noche durante el UFC 277 en Dallas, Texas. Luchó contra la mujer que la derrotó en diciembre en UFC 269, Julianna Pena, y Nunes vengó la derrota por sumisión arrasando con las tarjetas de puntuación de los jueces (50–45, 50–44, 50–43) unos ocho meses después.

“The Lioness” es la única actual campeona simultánea de dos divisiones de la promoción, con los cinturones de 145 y 135 libras. Y en el peso mosca, Shevchenko ha gobernado durante años. El mes pasado, Shevchenko logró su séptima defensa del campeonato de 125 libras al superar a Taila Santos por decisión dividida en UFC 275.

Durante años, los fanáticos han pedido a UFC y White que reserven a los dos grandes libra por libra. Han competido dos veces en el pasado en el peso gallo, con Nunes superando a “Bullet” en ambas ocasiones por decisión. Compitieron en UFC 196 en marzo de 2016 y UFC 215 en septiembre de 2017.

Sin embargo, ambas peleas estuvieron reñidas y muchos anotaron la segunda competencia para Shevchenko, quien perdió una decisión dividida.

Avance rápido casi cinco años y el presidente de UFC no rehuyó la idea de continuar con la trilogía a continuación, calificándola de “no es una mala idea” durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 277.

“Esa no es una mala idea”, dijo White a través de The Score. “Normalmente diría: ‘Vamos, hombre’. No es una mala idea cuando lo piensas. No digo que sí, solo digo que no es una mala idea”.

Y según The Score, Nunes dijo durante su tiempo frente a los medios después de la pelea que sería “increíble” volver a enfrentarse con Bullet.

White no “vio el punto” de reservar la trilogía el año pasado

Los comentarios del presidente de UFC en la rueda de prensa sobre Nunes versus Shevchenko 3 estaban muy lejos de lo que le dijo a TSN en diciembre antes de la primera pelea de Nunes con Pena.

“No sé si esa pelea debe suceder”, dijo White a través de MMA Fighting. “No sé. Lo he pensado mucho. Sabes que ambos son increíbles en sus propias categorías de peso. Ya pelearon dos veces. ¿Por qué hacerlo de nuevo?

“Me imagino que si quisieran hacerlo lo suficiente y los fanáticos lo quisieran lo suficiente, lo haría, pero no le veo mucho sentido”.

Una cosa que aparentemente alimentó el desinterés de White en la pelea fue la discrepancia de tamaño entre los dos atletas.

“Aquí está lo que es injusto para Valentina: Amanda Nunes es mucho más grande que ella”, continuó White. “[135] y [145] mujeres de libra con las que puede pelear. Valentina es sin duda la mujer más mala del mundo en su división de peso y por debajo.

“Pero subir con tanto peso. Sí, ¿puede colgar? ¿Irá a una decisión dividida? Es difícil llamar”.

Nunes está de vuelta en la pista ganadora

La derrota de Lioness ante Peña en diciembre descarriló su racha de 12 victorias consecutivas que abarcó dos divisiones. Pero después de ganar la redención y recuperar su cinturón de peso gallo, Nunes vuelve a lo que mejor sabe hacer: ganar.

Tiene un récord profesional de artes marciales mixtas de 22-5.

Su victoria por decisión en UFC 277 fue solo la quinta vez en su carrera que obtuvo una victoria según las tarjetas de puntuación de los jueces. Ha acabado con 13 enemigos por KO/TKO y cuatro por sumisión.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: UFC 277: Julianna Peña perdió un trozo de su frente y debió ser operada de urgencia