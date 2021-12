Amanda Nunes se lamenta por derrota: ¿Acepta la revancha contra Julianna Peña?

Amanda Nunes se lamentó tras su derrota en la UFC 269, aceptando una revancha con Julianna Peña a través de redes sociales el lunes.

Nunes publicó una imagen suya sosteniendo el cinturón en Instagram con el pie de foto: “Creen que voy a salir desequilibrada. Indudablemente acepto la revancha. Denme un poco de tiempo para ponerme a tono y regresaré mejor que nunca”.

Peña se convirtió en presa de una revancha inmediatamente después de su victoria, la cual llegó vía rear naked choke en el segundo round de su pelea por el título.

“Podemos hacerlo; estoy libre el mes próximo, en dos meses — cuando quieran hacerlo, estoy dispuesta”, sostuvo Peña en una conferencia de prensa post pelea. “Si quiere la revancha, podemos tener una revancha.”

La derrota de Nunes ciertamente agrega algo de intriga a la división peso gallo y aún necesita defender su título de peso pluma.

Nunes dijo que ‘se rindió’ durante la pelea





Play



UFC 269: Amanda Nunes Octagon Interview Former bantamweight and current featherweight champion Amanda Nunes spoke to Joe Rogan after her loss to Julianna Peña by submission in the second round of the co-main event at UFC 269 on Saturday. Subscribe to get all the latest UFC content: bit.ly/2uJRzRR Experience UFC live with UFC FIGHT PASS, the digital subscription service of the… 2021-12-12T05:36:54Z

Nunes es conocida como la GOAT de las MMA femeninas por una buena razón. Sin embargo, no dio muestra de la dominancia que los fanáticos han llegado a conocer durante su racha ganadora que databa desde el 2015. Nunes admitió en el octágono después de la pelea que “renunció”.

“No fue sorprendente en absoluto”, sostuvo Nunes en su entrevista en el octágono. “Sabía que avanzaría. Justo hoy, renuncié. Necesito trabajar en un par de cosas y arreglarlo, volver al gimnasio y regresar pronto. Felicitaciones para Julianna, es una guerrera.”

Su entrenador, Mike Brown, no cree que haya peleado inteligentemente, justificando la decisión de pararse y golpear a Peña.

“Creo que tal vez pensó en su cabeza que la descifraría y la sacaría de ahí o algo”, sostuvo Brown. “Pero no estaba acomodando nada.”

Amanda Nunes criticada por haber sido derrotada mentalmente





Play



Chael Sonnen REACTS to Amanda Nunas GIVING UP against Julianna Peña Thanks For Watching! #MMA #UFC 2021-12-12T22:51:30Z

Nunes fue blanco de críticas tras la sorpresiva derrota. Se encontraba -1000 como la favorita para la pelea, que es uno de los números más altos que puedes ver en las apuestas de MMA. Chael Sonnen sostuvo que la derrota de Nunes fue más mental que física.

“Esa fue una derrota 100% mental, 0% física. Esa sumisión no estuvo ahí”, sostuvo Sonnen. “Esa no fue una jugada. Esa no fue una técnica de lucha en absoluto. Julianna se encontraba en una posición terrible, y Amanda renunció. Está bien. Todo el mundo experimenta eso en algún momento. Sólo lo señalo para no patearla, lo señalo porque esa fue la sorpresa. Si la hubiesen pateado como a Ronda o noqueado como a Mike, simplemente se lo atribuiríamos a una derrota sorpresiva y a una noche gloriosa. Rendirse mentalmente y entregar todo en sólo siete minutos, eso fue algo sorpresivo.”

Con una revancha ya en puerta, veremos cómo Nunes puede mejorar para su próxima pelea y recuperar el cinturón. Probablemente esto también haya puesto en espera la mega pelea que la UFC tenía en vista entre Nunes y la luchadora independiente Kayla Harrison.

“Es una de esas cosas, viejo”, dijo el presidente de la UFC Dana White después de la pelea. “Para una Kayla Harrison, la pelea de Amanda Nunes fue enorme. Quiero decir, de haberse enfrentado, hubiese sido una pelea gigantesca, ya sabes, una mega pelea de millones de dólares.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: LeBron James rompe el silencio sobre los rumores de su pérdida de peso: ¿Qué hizo?