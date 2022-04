Aljamain Sterling criticado por no ser ‘calibre de campeón’: ¿Quién lo dijo?

El actual rey del peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, no es del “calibre de campeonato”, según su rival de 135 libras TJ Dillashaw.

Sterling viene de su primera defensa del título, derrotando a Petr Yan por decisión dividida a principios de este mes en la UFC 273 el 9 de abril. El “Funk Master” protagoniza una racha de siete victorias consecutivas, incluyendo dos victorias sobre Yan, así como una victoria por sumisión sobre Cory Sandhagen.

Sin embargo, Dillashaw compartió su dura posición sobre el conjunto de habilidades de Sterling durante una entrevista reciente con ESPN. Aunque el ex campeón de peso gallo admitió que el Funk Master es “bueno”, no ve un “peligro” en competir contra Sterling dentro del Octágono.

“Es bueno, no me malinterpreten”, dijo Dillashaw a través de MMA Fighting. “Tiene algunos atributos. No estaría donde está si no fuera bueno, pero definitivamente no es del calibre de un campeón. Los tipos con los que ya he peleado en el pasado [son] mucho mejores que él, mucho más peligrosos. No hay peligro en pelear con Sterling. ¿Alguna vez ha noqueado a alguien? No lo sé. Ni siquiera miré su expediente.”

“Es un tipo por el que no tienes que preocuparte. No hay forma de que me supere en la lucha. Su golpe es directamente patético, así que sí, estoy sorprendido de que esté donde está, y estilísticamente es una gran pelea para mí.”

Dillashaw quiere a Sterling en siguiente lugar, dice que el Funk Master no ‘será campeón por mucho tiempo más’

Dillashaw ocupa el puesto número 2 de la división, según las clasificaciones oficiales de la UFC, y quiere recuperar su título de peso gallo. Y para lograrlo, planea recibir la próxima oportunidad con Sterling.

Después de que le levantaran la mano en la UFC 273, Sterling aprovechó la oportunidad para criticar a Dillashaw también.

Durante su entrevista con ESPN, Dillashaw elogió a Sterling por utilizar su juego en el suelo para neutralizar los golpes de Yan. Pero espera terminar con la racha del Funk Master.

“No estoy demasiado preocupado por Sterling”, dijo Dillashaw. “Ese desafío, es una pelea bastante fácil para mí, para ser honesto.”

“Creo que va a ser muy bueno. Quiero decir, felicitaciones a él por implementar su plan de juego en la pelea. Mostró algunas debilidades en Yan, pero estilísticamente esa pelea es perfecta para mí, por lo que puede decir lo que quiera, pero no será campeón por mucho más tiempo.”

Sterling respondió a los comentarios de Dillashaw, dispara contra el pasado de EPO de Dillashaw

.@TJDillashaw who TF have you beaten that is soOoOoo much tougher than the guys I’ve faced? 😂 This is Comedy Central. You should do stand up with @HenryCejudo. He’s your daddy, after he sonned your needled ass💉 — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) April 26, 2022

Dillashaw volvió a pelear en julio de 2021 después de cumplir una suspensión de dos años por dar positivo por la droga EPO para mejorar el rendimiento.

Sterling se volcó a Twitter para responder a los comentarios de Dillashaw. Criticó a Dillashaw por su prueba de doping y también se refirió a Henry Cejudo como el “papá” de Dillashaw. Antes de dar positivo para EPO, Dillashaw luchó contra Cejudo por el título de peso mosca en enero de 2019 y fue acabado por nocaut técnico en algo más de 30 segundos.

“¿A quién demonios has vencido que es muUuUuucho más duro que los tipos a los que me he enfrentado?” tuiteó Sterling. “Esto es Comedy Central. Deberías ponerte a hacer stand up con Henry Cejudo. Él es tu papá, después de que te pateó el trasero pinchado.”

Dillashaw peleó contra Sandhagen el verano pasado y ganó por decisión dividida. Ha estado fuera desde entonces producto de una lesión en la rodilla que sufrió durante la pelea.

