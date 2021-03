Alemania tendrá cambios en su dirección técnica ¿qué ocurrirá?

El proceso de Joachim Löw ha visto grandes éxitos que reestableció a la selección teutona como una de las mejores del mundo. Con todo esto Löw, DT de la Nationamannschaft desde el año 2006, abandonará su cargo una vez que termine su participación en la Euro2020. Aunque tenía contrato vigente hasta 2022, pidió que se lo rescindieran para poder irse del seleccionado antes de lo pautado. Llevaba más de 15 años como parte del cuerpo técnico y fue campeón del mundo.

Su tiempo con Alemania apenas puede ser comparado en tema de longevidad solamente llegar a Oscar Washington Tabárez. EL técnico uruguayo ya se ha convertido en el seleccionador con más partido disputados y todo indica que el cuadro Celeste tenga todo con posibildades de llevar a su equipo a un quinto mundial, si uno incluye el mundial de 1990.

El DT de 61 años, que además del Mundial 2014 obtuvo una Copa Confederaciones en 2017, emitió un comunicado en el que expresó sus sentimientos ante esta decisión. “Doy este paso de forma consciente, lleno de orgullo y una inmensa gratitud”, comenzó Jogi. Asimismo, avisó que posee “al mismo tiempo una gran motivación inquebrantable en lo que concierne a la próxima Eurocopa”.

También sostuvo que dará “lo mejor para dar una gran alegría a los aficionados y para ganar”. Tendrá un cruce complicado, ya que le tocó con Portugal, última campeona del certamen, y Francia, vigente campeon del mundo. Además, está la siempre dura Hungría.

Low tomó las riendas de la selección en 2006 luego de ser ayudante de Jürgen Klinsmann entre 2004 y 2006. Desde entonces ganó dos títulos importantísimos y alcanzó una final más en la Euro 2008. También llegó a tres semifinales, dos de ellas en Europa y la restante en el Mundial 2010. Aunque no hay razones oficiales de su salida, es cierto que su puesto había estado en peligro a fines de 2020 y que ya estaba siendo cuestionado por el mal presente del seleccionado. Ahora resta saber quién lo reemplazará.

Aunque no hay claro favorito, entre los nombres que se han mencionado se encuentran están el actual técnico del Bayern Múnich Hans-Dieter Flick, Ralf Rangnick y el entrenador de la selección Sub21 alemana Stefan Kuntz. Muchos perfilarían a Flick como el candidato princiapal ya que previamente se desempeñó como auxiliar de Löw en la selección. El que sí se bajó casi de inmediato fue el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp. El extécnico del Borussia Dortmund mencionó en conferencia de prensa que tiene un contrato vigente por tres años más y tiene toda la intención de cumplirlo.

