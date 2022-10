¿Quién es Alberto Moleiro, el joven que podría llegar al Barça?

El adolescente de Las Palmas, Alberto Moleiro, ha revelado que el FC Barcelona quería traerlo al Camp Nou en verano y ha admitido que su excompañero Pedri incluso le preguntó si estaba listo para unirse al club.

El mediocampista de 18 años ha impresionado para los canarios y ciertamente parece haber llamado la atención de Barcelona. De hecho, se le ha aconsejado que siga los pasos de Pedri cambiando Las Palmas por el Camp Nou.

Moleiro ahora ha hablado sobre las especulaciones que lo vinculan con una mudanza a Barcelona y le dijo a Relevo que el club se ha puesto en contacto con su agente.

“Mi agente me dijo que existía una oferta. Estaba feliz, pero no se hizo nada oficial”, dijo. “Crecí viendo al Barça, y saber que el club quería que yo viniera me hacía feliz. Pedri me preguntó si vendría”.

Alberto Moleiro, sobre el interés del Barcelona: 💬 "Que te quiera el club que tú quieres de pequeño te hace estar muy contento". 💬 "Cuando mi representante me dijo que existía la oferta, lo recibí con mucha ilusión". 💬 "Pedri me dijo: '¿Oye, te vas a venir?'". pic.twitter.com/HPDenKOchQ — Relevo (@relevo) September 28, 2022

Pedri ha sido un gran éxito en el Barcelona desde que llegó a Las Palmas y se fue directo al primer equipo. El centrocampista ya se ha consolidado como una figura clave tanto para el club como para el país a pesar de que solo cumplió 19 años en noviembre.

El jefe de Las Palmas habla del interés del Barcelona

⚠️🔵🔴Alberto Moleiro: "Mi sueño es jugar en el Barça. Soy culé desde pequeño. Me haría mucha ilusión" pic.twitter.com/eAaWw7yoa0 — Info Blaugrana (@10InfoBlaugrana) August 11, 2022

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se abrió al interés del Barcelona en Moleiro durante la ventana de fichajes de verano. Ramírez le dijo a la Cadena SER que los catalanes estaban interesados ​​en el joven, pero los problemas económicos habían impedido que se hiciera un trato, según informa Fútbol España.

“Tenía un acuerdo con el Barça que se ha roto. El Barça necesita tiempo porque el Fair Play [Financiero] no les permite ficharlo y tengo la presión de otros clubes que quieren al futbolista”, dijo. “¿Todavía está disponible? No tengo ningún problema con la reapertura de conversaciones. Ahora tengo otras opciones y no tengo necesidad de esperar a que el Barça decida”.

Los equipos de la Premier League Manchester City y Wolves también fueron vinculados con un movimiento para Moleiro en la ventana de transferencia de verano, pero el joven terminó quedándose en Las Palmas por el momento.

Moleiro habla de su futuro

🚨☎️ @ffpolo El nombre del centrocampista de Las Palmas Alberto Moleiro (mañana cumplirá 19 años) sigue sobre la mesa del Barcelona, el jugador cuenta con el visto bueno del departamento técnico pic.twitter.com/21pJh2f0OK — Som I Serem FCB𓅪 (@Somhiseremfcb) September 29, 2022

Queda por ver si Moleiro se dirigirá a Barcelona en el futuro. El joven ha hablado sobre el tipo de club en el que le gustaría jugar y los catalanes parecen encajar bien, según informa Sport Witness.

“Me veo en equipos que juegan con balón porque sin balón sufro”, dijo. “También puedo jugar sin balón, pero me cuesta un poco más y creo que lo ideal serían equipos donde les guste jugar, ahí me llevo bien”.

No hay duda del talento y el potencial de Moleiro, pero al Barcelona no le faltan centrocampistas jóvenes e impresionantes con Gavi y Pedri ahora habituales bajo las órdenes de Xavi en el Camp Nou.

El Barça también fichó a Pablo Torre, de 18 años, de Racing en el verano, pero al adolescente le ha resultado difícil encontrar tiempo de juego esta temporada. Torre solo ha hecho una aparición como suplente para el primer equipo hasta el momento y volvió a jugar para el Barça Atletic durante el receso internacional.

