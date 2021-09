Agüero explica por qué rechazó llevar el número 10 de Messi en el Barcelona

El nuevo fichaje del Barcelona, ​​Sergio Agüero, ha explicado por qué decidió rechazar la oportunidad de llevar la camiseta del número 10 en el Camp Nou del capitán Lionel Messi.

Agüero y Messi son amigos cercanos, pero perdieron la oportunidad de jugar juntos a nivel de clubes por primera vez después de que la leyenda del Barcelona dejara el club en el verano y fichara por el Paris Saint-Germain.

La salida de Messi dejó vacante la camiseta número 10 y se había especulado que Agüero podría ser el encargado de llevarla. El central Gerard Piqué incluso admitió que le había dicho al delantero que debería usar el dorsal la temporada 2021-22.

Sin embargo, Agüero confirmó posteriormente que usaría el número 19 en una publicación en Instagram. Mientras tanto, desde entonces se anunció que sería Ansu Fati quien llevaría el tan mítico dorsal.

Agüero habla de Messi y del número 10

Agüero ha revelado por qué no quería el antiguo número de Messi en una charla con Ibai Lanos en su canal de Twitch, según informó Barça Universal. Dijo: “¿Negarse a llevar la camiseta número 10 en el Barcelona? No es que no quisiera. Era por respeto a Messi”.

El delantero admitió en rueda de prensa cuando fichó por el Barcelona que esperaba jugar junto a Messi en el Camp Nou. La sorprendente salida de Messi acabó con esas esperanzas, aunque Agüero se apresuró a desearle lo mejor a su amigo con una publicación en Instagram. Escribió: “Todo lo mejor en lo que venga, amigo. Y siempre con esa sonrisa. Te amo, Leo Messi”.

La salida del capitán también generó especulaciones sobre si Agüero podía irse del Barcelona el mismo verano en que llegaba. Sin embargo, Agüero se apresuró a poner fin a los rumores sobre su futuro, según informó The Mirror. Les dijo a los aficionados al salir del campo de entrenamiento del club: “No se preocupen, me tendrán todo el año”.

Agüero habla de la vida en Barcelona

Agüero todavía está a la espera de debutar en el Barcelona después de sufrir una lesión en la pantorrilla en la pretemporada que mantiene alejado de los terrenos de juego 10 semanas. El Barça ha ofrecido una actualización de su progreso y ha mostrado al delantero haciendo ejercicio en el gimnasio.

Sin embargo, el delantero todavía se está adaptando a la vida en Barcelona tras su traslado a España después de dejar el Manchester City. Agüero comentó lo que no le gusta de su nuevo hogar, según informó Sport. El argentino bromeó diciendo que le estaba costando entender cómo funciona el tráfico en Barcelona.

“Un taxista me tocó la bocina. Le dije: ‘Hermano, si tengo que doblar a la derecha tengo que ir al lado derecho’. Me dijo que no, que no era mi carril. Lo juro: o soy malo o las calles aquí son malas. Para mí, son malas”.

Agüero todavía está lejos de debutar como jugador del Barcelona. Se cree que el delantero no estará disponible para debutar hasta el 17 de octubre como muy pronto.