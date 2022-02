Advierten a los 49ers sobre posible fichaje de mariscal de los Raiders: “No es confiable”

Ante la posible ida del mariscal de campo Jimmy Garoppolo, es probable que los San Francisco 49ers intenten contratar a un mariscal de campo veterano.

Los Niners eligieron a Trey Lance como su mariscal de campo del futuro cuando generaron un traspaso para conseguir la tercera selección del Draft de 2021. Sin embargo, San Francisco no tiene la opción de depender de Lance al 100% por ciento, así que tener a un suplente que pueda ganar y desempeñarse bien es crucial.

Además, ese mariscal de campo tiene que poder enseñarle a Lance. Mientras que el mariscal de campo de los Las Vegas Raiders, Marcus Mariota, podría enseñarle algo a Lance, Maurice Moton, de Bleacher Report, advierte a los equipos “necesitados de un mariscal de campo”, como San Francisco, que eviten contratar a Mariota durante el período de agencia libre.

Eso no tiene que ver ni con su inteligencia, ni con su experiencia, o incluso su habilidad. Pero su historial de lesiones y falta de acción en los últimos años es una señal de alerta, según Moton.

“Aunque la habilidad de Mariota pueda ser atractiva para los equipos necesitados de un impulso ofensivo, no es un jugador fiable en cuanto a disponibilidad”, escribió Moton. “… Mariota generará interés, pero los equipos deberían ofrecerle un modesto contrato de un año debido a su enorme historial de lesiones y reciente inactividad. Solo ha sido titular en seis partidos desde 2019.

Es una dura advertencia, pero las estadísticas no mienten.

El historial de lesiones de Mariota

Es muy desafortunado cuando los jugadores no pueden superar el estigma de las lesiones, pero los equipos deben tomar las decisiones correspondientes. Parte del problema con Garoppolo es su propio historial de lesiones, ya que se perdió la mayoría de las temporadas 2018 y 2020 antes de perderse dos partidos más en 2021.

Mariota tuvo problemas similares con los Titans, ya que tuvo muchas lesiones durante sus cinco años en Nashville. Solo terminó perdiéndose ocho partidos debido a lesiones, pero la posibilidad de lesionarse siempre fue constante para él.

Considerando que a Lance le gusta usar sus piernas y que naturalmente tendrá más golpes debido a eso, los Niners necesitan a alguien que pueda ejecutar la ofensiva del entrenador, Kyle Shanahan, pero que pueda jugar de manera segura y eficiente para no lesionarse.

A los Niners solo les hace falta recordar las temporadas 2018 y 2020. En esas temporadas San Francisco utilizó a tres mariscales de campo como titulares. Es normal tener que depender de un suplente, pero mientras más consistencia y confianza puedan tener los 49ers en sus mariscales de campo, mejor para ellos.

Steve Young opinó sobre la situación de mariscal de campo de los 49ers

Un ex jugador de los 49ers que cree que es crucial para San Francisco contratar al mejor suplente posible para Lance es Steve Young. El tres veces campeón del Super Bowl no necesita presentación, y además tiene experiencia como titular y como suplente.

Hablando en KNBR, Young explicó que contratar a un suplente competitivo para el joven mariscal de campo es igual de valioso que un bloqueador o un arma ofensiva.

“Creo que Trey es un talento en bruto”, dijo Young. “Con la cantidad de jugadas que tuvo en la universidad, debería ser obvio que no se trata acerca de la cantidad de jugadas, sino acerca de -diría de calibrar la posición, de todo lo que uno va aprendiendo en la universidad jugando partidos difíciles. Pero en realidad eso no sucedió mucho… Me encanta tener a alguien que pueda exigirte. No estoy buscando hacer eso, pero si creo que necesita tener a alguien mayor que él que pueda hacerle entender que es importante y que no. ´Debes hacer esto´, y si no lo hace, entonces hay que enseñarle cómo estudiar y cómo memorizar las jugadas.”

No importa cuán bien juegue, no será un camino fácil para Lance. Y si las cosas van peor de lo esperado, los Niners necesitarán a un suplente que pueda ponerse el equipo al hombro y ganar. Un jugador de esa calidad también será considerado como un “oponente” para Lance, y eso podría cumplir con lo que está pidiendo Young.

