Adrià Pedrosa responde al interés del Barça ¿Qué dijo?

Al FC Barcelona le faltan opciones en el lateral izquierdo esta temporada y se espera que rectifique la situación durante la ventana de fichajes de verano con la incorporación de un nuevo defensor para competir y respaldar a Jordi Alba, de 33 años.

El lateral del Espanyol, Adria Pedrosa, es uno de los varios defensores que ya han sido vinculados con una mudanza al Camp Nou, y el jugador de 26 años ahora ha hablado sobre las especulaciones en una entrevista con Cope.

El defensa admite que no sabe demasiado sobre el interés reportado por los gigantes catalanes, pero tiene la experiencia suficiente para saber que cualquier cosa podría pasar en el futuro.

“No me ha llegado nada, hay noticias que salen pero no sé nada. Llevo ocho años aquí y estoy muy feliz, con mis amigos, en casa, soy de Castelldefels. Quiero seguir aquí pero ya veremos”, dijo. “Puede ser un problema para el club pero no para mí. Presto atención a lo que hago, trato de hacer todo lo posible para quedarme. Quedan cinco partidos, tengo que darlo todo hasta el final y cuando acabe la temporada nos sentaremos”.

Pedrosa es un habitual en el Espanyol y ha aparecido en todos los partidos de La Liga de su equipo menos dos en 2021-22, anotando un gol y también contribuyendo con una asistencia.

¿Qué pasará con Pedrosa?

Espanyol tendrá que tomar una decisión sobre Pedrosa ya que no tiene contrato en 2023, lo que significa que los catalanes deberán renovar su contrato o buscar vender para evitar perder al defensor en una transferencia libre cuando expiren sus términos actuales.

Pedrosa ya ha rechazado tres ofertas de contrato del Espanyol, según informa Diario Sport, pero dice que está dispuesto a sentarse a hablar con el club al final de la temporada

“Tenemos que escuchar los proyectos desde arriba, como todos los jugadores tenemos ambición y es un punto que hay que tener en cuenta”, dijo. Estoy muy bien aquí pero nunca se sabe y más en el mundo del fútbol.

El Espanyol está de regreso en la máxima categoría española en 2021-22 después de la promoción la temporada pasada y parece que se quedará. El conjunto de Vicente Moreno se sitúa a nueve puntos de la zona de descenso a falta de cinco jornadas por disputar.

¿Barcelona vuelve a interesarse por Grimaldo?

Pedrosa no es el único lateral izquierdo que parece estar en el radar del Barcelona. El exdefensa Alejandro Grimaldo también es una opción para el equipo de Xavi, según informa Mundo Deportivo.

Los culés se han puesto en contacto con la empresa que representa a Grimaldo para hablar de su situación. Grimaldo no tiene contrato con el Benfica portugués en 2023 y podría estar disponible al final de la temporada.

El Benfica le ha hecho una oferta de renovación a Grimaldo pero el defensa “ha declinado” y está “a la espera de ver si puede recibir una oferta” de un club más potente en los próximos meses.

La “prioridad” del defensa sería volver a Barcelona, donde pasó ocho años antes de fichar por el Benfica en 2016. Se espera que el defensa cueste unos 10 millones de euros si el Barça acaba intentando ficharlo en verano.

