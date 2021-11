Aaron Rodgers ataca al ´movimiento woke´ luego recibir fuertes críticas: ¿Por qué lo critican?

Después de varios días de silencio luego su examen de COVID-19 positivo, el mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, finalmente ha decidido responderle a la “movimiento woke” que se ha dedicado casi todo ese tiempo a criticar sus decisiones con dureza.

Rodgers se tomó el tiempo para defenderse y explicar por qué todavía no está vacunado durante su participación en el PatMcAfee Show el viernes cinco de noviembre. Habló por más de 45 minutos acerca de lo que le molesta acerca de las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la NFL y también criticó a los medios por su “caza de brujas” para identificar y “humillar” a los jugadores que no están vacunados.

“Sé que estoy en la mira del movimiento woke en este momento”, dijo Rodgers durante su conversación con McAfee el 5 de noviembre. “Así que antes de que me cancelen por completo, me gustaría referirme a las mentiras descaradas que se están diciendo acerca de mí.

Rodgers es alérgico a algunas de las vacunas aprobadas

Según Rodgers, hizo una investigación extensiva de vacunas durante la offseason y descubrió que es alérgico a uno de los ingredientes en las vacunas ARN mensajero (Pfizer y Moderna), lo que convirtió a Johnson y Johnson en la única opción disponible en base a la lista de vacunas aprobadas por la NFL para el protocolo de COVID-19 de este año. Sin embargo, dijo que negó a darse esa vacuna luego de que la CDC interrumpió temporalmente el uso de la vacuna Johnson y Johnson en abril debido a posibles coágulos de sangre. Eso lo llevó a buscar otro tipo de tratamientos.

También confesó que había tomado Ivermectin de acuerdo a una recomendación del analista de la UFC y famoso podcaster Joe Rogan.

Luego, Rodgers dijo que encontró un “protocolo de inmunización” que lo hizo sentir que era la mejor opción para protegerse a él y a sus compañeros. Aunque no dio muchos detalles acerca de su tratamiento durante la entrevista, sí mencionó que le solicitó a NFL, luego de haberse reincorporado a los Packers en julio, que acepten su estado de inmunizado y que lo consideren como vacunado para la temporada. La solicitud fue rechazada junto con la posterior apelación, para la cual dijo que compaginó “más de 500 páginas de investigación” de parte de su equipo médico acerca de la eficacia de las vacunas, inmunización y el uso de mascarillas.

“Tuvimos muchas conversaciones durante ese proceso”, dijo Rodgers. “Disfruté de mis conversaciones con la liga. Me gustó compartir, pero una cosa sobresalió cuando me di cuenta de que no iba a ganar. Tuve una reunión y uno de los médicos principales dijo: ´Es imposible que una persona vacunada se contagie de COVID o que pueda propagar el virus´. Y en ese momento supe que no iba a ganar la apelación, la cual fue rechazada poco tiempo después. Ahora sabemos que la información que me proporcionaron era totalmente falsa”.

Luego agregó: “Mi deseo de estar inmunizado era lo mejor para mi cuerpo, y eso por eso que esto es muy importante para mí. Mi equipo médico me alertó que el peligro de una situación adversa era mayor que el riesgo de contraer el COVID y luego recuperarme, así que tomé la mejor decisión para mi cuerpo. Con esto no estoy diciendo que la gente que vacunarse o que no lo haga. Creo que la gente tiene que hacer lo mejor le parezca. Si le temen al COVID o si tienen comorbilidades, entonces la mejor opción es vacunarse. Pero si son inmunocomprometidos o si tienen condiciones preexistentes, entonces tomen las decisiones que más les convenga. Y eso fue lo que hice, tomé la decisión que más me convenía.

Rodgers le responder con críticas a la NFL y a los medios

Como de costumbre, Rodgers estuvo articulado y meditado al responder preguntas en el show de McAfee. Aunque, para ser justo, McAfee le dio rienda suelta para hablar ininterrumpidamente la mayor parte del tiempo y solo le hizo algunas preguntas luego de que Rodgers explicara su historial médico y justificara no haberse vacunado.

Sin embargo, Rodgers criticó a la NFL y a los medios reiteradamente durante su autoproclamada diatriba. Acusó a los gerentes generales de la liga de colaborar para no contratar jugadores no vacunados y forzar a jugadores con pocas oportunidades a que se vacunen (o si no correr el riesgo de no ser contratados por otro equipo). También dijo que algunas de las órdenes del uso de mascarillas en su protocolo de COVID-19 “no tienen sentido”.

Adicionalmente, Rodgers criticó a gente como Stephen A. Smith (sin nombrarlo), de ESPN, y varias personas más que lo acusaron de “mentiroso” o que dijeron que él los había engañado acerca de su estado de vacunación cuando le preguntaron acerca del tema en agosto. Si sirve de algo, A Rodgers le preguntaron en agosto si estaba vacunado y él respondió: “Sí, estoy inmunizado”.

“Eso es lo que los medios están tratando de hacer”, dijo Rodgers. “Están tratando de humillarnos y queriendo cancelar a los que no estamos vacunados. Dicen que somos egoístas. Esa es la frase que usan. Dicen que somos egoístas porque tomamos la decisión que más le conviene a nuestro cuerpo”.

Rodgers también advirtió a los medios que “dejen de mentir” acerca de él.

“Para los reporteros que me critican, ustedes no conocían mi situación. Pero ahora sí la conocen, así que dejen de mentir acerca de mí”, dijo Rodgers. En mi opinión, las decisiones que uno toma acerca de su salud deberían ser privadas y no deberían ser analizadas y no deberían hacer sentir mal a la gente solo para obligar a la gente a pensar como ellos. Si quieren hablar acerca del tema con todo gusto los escucharé, pero decidir sobre la salud de uno es un derecho, y la humillación y que se revele información personal que tanto parecen disfrutar… Cada uno tiene su propia historia. Cada persona tiene su propia historia y sus problemas, y todos tienen sus razones para hacer algo o no. Pero la humillación y esta cultura de cancelación están muy mal”.

