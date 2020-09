El director del Tour de Francia dio positivo por Covid-19

Por medio de un comunicado oficial la organización del Tour de Francia informó este martes que su director Christian Prudhomme dio positivo en la prueba de coronavirus a la que fueron sometidos durante la ronda gala (jornada de descanso) los días 7 y 8 de septiembre. Además del director, también dieron positivo cuatro miembros del cuerpo técnico, técnico o mecánico de los equipos Codifis, Ag2r La Mondiale, Ineos Grenadiers y Mirchelton-Scott. De esta manera los técnicos y el director Prudhomme deberán someterse a una semana de cuarentena obligatoria.

El pelotón dio negativo

Entre las más de 600 pruebas PCR que se realizaron, se descartó el contagio de los 166 ciclistas y sus asistentes de la unidad móvil, quienes fueron autorizados a participar con normalidad en la décima etapa que se disputa el martes entre las islas de Oléron y la de Ré, en la fachada atlántica francesa.

Cabe recordar que, de acuerdo a los protocolos de la organización, si en un mismo equipo se confirman dos test positivos de Covid-19, se tendrá que descalificar a todo el equipo, que tendrá que regresar a casa. Hasta el momento el único caso sospechoso fue el de Deceuninck que dio negativo.

François Lemarchand será el reemplazo

De esta manera el director del Tour Christian Prudhomme, quien ocupa este cargo desde 2007, será reemplazado por François Lemarchand, trabajador de la organización, hasta el próximo lunes en la jornada de descanso prevista para el próximo lunes en Isère, al este de Francia. Su ausencia será desde la desde la décima etapa (Île d’Oléron-Île de Ré) hasta la 16ª (La Tour du Pin-Villard de Lans).

François Lemarchand es un ex corredor profesional que cuenta con gran bagaje en la dirección de pruebas ciclistas, desempeñando esta función desde hace varios años en la París-Niza.

En declaraciones a AFP recogidas por Semana, Prudhomme aseguró que es asintomático y que se encuentra bien de estado de salud. “Salgo del Tour por ocho días. Haré la cuarentena como cualquier asalariado francés en una situación así”. Además, añadió que “Los ciclistas viven como monjes, lo que no es mi caso. No estoy en la burbuja de la carrera y no tengo contacto con los corredores. Voy a seguir el Tour por televisión, algo que no hago desde hace quince años”. Puntualizó.

Por su parte la organización del Tour y la Federación Internacional aseguraron en un comunicado que “Después de que el conjunto de los acreditados fuera controlado cinco días antes del inicio en Niza, y de nuevo a su llegada al Tour, este test fue el tercero. Un cuarto test está previsto en las mismas condiciones en la próxima jornada de descanso el 14 de septiembre”. Afirmó el documento.

Así quedó la 10ª etapa

El irlandés Sam Bennett fue el ganador de la etapa del Tour de Francia, disputada este martes entre île d’Oléron (Le Château-d’Oléron) y île de Ré (Saint-Martin-de-Ré). Por su parte el esloveno Primoz Roglic sigue conservando el liderato en la clasificación general.

🤩🚀 Menudo sprint de @Sammmy_Be, con esta victoria consigue ganar en las tres grandes.

#TDF2020 pic.twitter.com/QCniRdwe1O — Tour de France ES (@letour_es) September 8, 2020

En cuanto al colombiano Egan Bernal, quien actualmente defiende el título, sigue de segundo en la clasificación general.