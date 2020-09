Segundo jugador de España da positivo por coronavirus

Las probabilidades de que jugadores que disputarán la próxima fecha internacional terminaran dando un resultado positivo parecían ser altas. Esto pasó exactamente dentro de la concentración de la selección española. En el caso del equipo del Luis Enrique ya son dos los jugadores que dieron positivo en los controles de Covid-19 realizados en las últimas horas.

Primero fue Mikel Oyarzabal, que ni siquiera llegó a Las Rozas y terminó siendo reemplazado por Gerard Moreno.

El segundo ha sido Adama Traoré del Wolverhampton. Al jugador que surgió en La Masía se le han detectado trazas de coronavirus en una prueba que se le hizo en Inglaterra.

La prueba se le repitió para saber si salía un examen positivo que le permita viajar a Madrid y unirse a la selección. Desafortunadamente, le dio positivo y de nuevo se perderá los partidos de la Liga de las Nacionescuando el jueves enfrenten a Alemania en Stuttgart y el domingo en Valdebebas contra Ucrania.

Traoré fuera de convocatoria

Última convocatoria

Ahora, Adama parecía cargado de ilusiones para debutar con España ya que Luis Enrique y su equipo técnico lo ven como una opción en el ataque. Sin embargo el control del coronavirus se cruzó en su camino y no esta posibilidad no pudo concretarse ya en la primera sesión de trabajo de la selección en esta nueva etapa.

Para el oriundo de Hospitalet de Llobregat ya comienza el periodo de cuarentena, controles y protocolos por los que tiene que pasar para poder regresar a los entrenamientos y partidos con su equipo ya que se preparan para comenzar la nueva temporada cuando enfrentan al Sheffield United el 14 de septiembre.

Para Adama es la segunda ocasión en la que es llamado a filas y no puede quedarse. La primera fue el pasado mes de noviembre. En esa instancia, el entonces seleccionador Robert Moreno convocó al canterano del Barcelona al caer lesionado Rodrigo.

Lo mejor de Adama Traoré

Traoré terminó el partido previo a esa convocatoria con problemas musculares que impedían que se uniera a la selección. Esta fecha sería la que finalmente iba a comprometer al delantero con España ya que sigue la posibilidad de todavía jugar para Mali. El jugador era del gusto de Luis Enrique desde hace mucho tiempo ya que lo conocía desde sus días en la reserva del Barcelona antes de que se fuera al Aston Villa.